У РПЦ чекають на позиції Предстоятелів Помісних Православних Церков щодо запиту Президента України на автокефальну Церкву

У Руській Православній Церкві чекають на позиції Предстоятелів і Синодів Помісних Православних Церков щодо запиту Президента України на створення автокефальної Церкви.

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Про це сказав голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон (Алфєєв) в інтерв'ю, розміщеному на patriarchia.ru.

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"Реакція Константинопольського Патріархату була сформульована в комюніке, яке оприлюднено, що Вселенський Патріархат прийняв до розгляду прохання мільйонів віруючих, виражені через керівництво України, і що з цього питання Константинопольський Патріархат буде консультуватися з Помісними Православними Церквами, щоб дізнатися їхню думку", - зазначив митрополит Іларіон.

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Водночас владика зазначив, що "Помісні Православні Церкви неодноразово висловлювали свою думку, яка полягає в тому, що єдиною канонічною Церквою є Українська Православна Церква Московського Патріархату".

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"Цю думку висловлював і сам Патріарх Варфоломій, в тому числі на зібранні Предстоятелів Помісних Православних Церков у січні 2016 року. Ми виходимо з того, що ця позиція, спрямована на захист церковної єдності, буде зберігатися і надалі, і що вона буде озвучена, як це було і в минулому, Предстоятелями і Синодами інших Помісних Православних Церков", - сказав голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату.