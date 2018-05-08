Кравчук, Кучма та Ющенко заявили про те, що хочуть автокефальну Церкву в Україні
Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко підтримали ініціативу чинного президента Петра Порошенка в питанні української єдиної помісної церкви і написали відповідне звернення до українського народу.
Про це президенти заявили на спільній прес-конференції у вівторок, 8 травня, повідомляє "Українська правда".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Керуючий справами УПЦ нагадав на чому має будуватись справжня єдність Церкви.
"Ми вважаємо, що надання автокефалії Константинопольською матір'ю-церквою відіграє важливу роль у зміцненні незалежності України, духовної та національної єдності нашого народу, розвитку релігійної свободи, сприятиме плідному зміцненню міжконфесійного діалогу в нашій країні", - зачитав Кравчук звернення від імені трьох екс-президентів.
"Ми підтримуємо зусилля президента Петра Порошенка з цих важливих для України питань", - додав Кравчук.