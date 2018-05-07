Керуючий справами УПЦ нагадав на чому має будуватись справжня єдність Церкви

Помісні Православні Церкви не схвалюють ідею надання «Томосу про автокефалію» в обхід Української Православної Церкви.

Про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній у інтерв`ю, повний текст якого розміщено на сайті Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

«Виходячи з того постійного спілкування, яке ми маємо з Помісними Церквами, а також з першої їхньої реакції, яка нам вже відома, ідея надання «Томосу про автокефалію» […] в обхід канонічної Української Православної Церкви не викликає жодного схвалення», - сказав керуючий справами УПЦ.

Владика Антоній також зауважив, що це питання вийшло за межі України.

«Це питання наразі вирішується не в Україні, а за її межами і залежить від всіх Помісних Церков. І я не вірю, що позиція самої Константинопольської Церкви буде суперечити цим загальноправославним настроям», - сказав він.

Також митрополит Антоній розповів, що нині відчутний тиск на УПЦ.

«Ми відчуваємо неформальний тиск певних політичних сил на нашу Церкву, на наших архієреїв. Згадані ініціативи просуваються й на міжнародній арені. Нам відомо, що МЗС України дало доручення послам в православних країнах проводити зустрічі з Предстоятелями Церков, щоб переконати їх в підтримці ініціатив влади. […] Але хочу відповідально заявити, що Помісні Церкви керуватимуться в цьому питанні критеріями користі для Вселенського Православ’я, церковними канонами, а не політичними інтересами влади», - сказав він.

Владика Антоній розповів на чому має будуватись справжня єдність Церкви.

«Проблема, насправді, полягає в тому, що єдину церковну структуру намагаються створити, по-перше, не ті люди, які мали б цим займатися, по-друге, не на тій основі, на якій це треба робити, і по-третє, не так, як це має бути. Але ми це все вже проходили і пройдемо ще раз. Ми виступаємо за канонічну правду Церкви, за канонічний порядок в Церкві. Справжня єдність Церкви будується не на піску неправди, маніпуляцій і розколу, а на камені віри, правди й церковних канонів», - підкреслив керуючий справами УПЦ.