Глава УПЦ КП заявив, що збирається очолити ЄПЦ

У разі надання Вселенським Патріархом Томосу про автокефалію, глава УПЦ КП Філарет не піде на спочинок, а збирається очолити Єдину Помісну Церкву.

Про це 89-річний очільник Київського Патріархату заявив у інтерв’ю «Фактам».

Відповідаючи на запитання, чи претендуватиме він на місце Предстоятеля об’єднаної Церкви, Патріах Філарет запевнив, що саме він «повинен завершити нелегку справу» об’єднання Церков в Україні.

«Буду. Я повинен залишатися, тому що треба завершити нелегку справу об’єднання Церкви. Не варто думати, що підписали папери – і все як по щучому велінню. Треба працювати і молитися», – сказав глава УПЦ КП.

При цьому глава Київського Патріархату впевнений, що Вселенський Патріарх надасть Томос про автокефалію двом українським Церквам - УПЦ КП та УАПЦ.

«Упевнений – і Томос буде, і автокефалія буде. Томос буде отримано один – на Київський Патріархат і Автокефальну Церкву, що буде означати об’єднання цих Церков. А Московському Патріархату доведеться вирішувати, чи приєднуватися до вже канонічної Української Православної Церкви, визнаної Вселенським Патріархом і іншими», - зазначив глава УПЦ КП.