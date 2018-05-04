У РПЦ не поділяють думку Вселенського Патріарха про неминучість з'єднання Православної та Католицької Церков

У Руській Православній Церкві не поділяють думку Вселенського Патріарха Варфоломія про те, що у майбутньому неминуче з'єднання Православної та Католицької Церков.

Про це сказав голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє служба комунікації ВЗЦЗ РПЦ.

Митрополит Іларіон пояснив, що таку думку Вселенського Патріарха Руська Церква не може розділяти на підставі «цілком реалістичного аналізу ситуації» як всередині Помісних Православних Церков, так і в православно-католицькому діалозі.

«Ми не повинні забувати, по-перше, про те, що основи нашої віри однакові. Символ віри у нас однаковий за винятком одного доданого католиками слова, яке пов'язане з їх уявленням про те, що Святий Дух виходить від Отця і Сина, але всі інші артикули Символу віри у нас спільні. По-друге, ми не можемо забувати про те, що у нас майже тисячолітня історія роздільного існування. За цю історію накопичилося дуже багато суперечностей і розбіжностей не тільки з догматичних питань», - сказав митрополит.

Також він зазначив, що є чимало прикладів, де святі Католицької Церкви вважаються єретиками або гонителями Православ'я. Так, хорватський кардинал Степинац найближчим часом може бути канонізований Ватиканом, у той час як у Православній Церкві особистість цієї людини пов'язують із геноцидом сербського народу.

«Не так давно була створена комісія між Римо-Католицькою Церквою та Сербською Православною Церквою щодо можливої канонізації у католиків кардинала Степинаца. Цей кардинал був хорватом. У роки Другої світової війни, на думку Сербської Православної Церкви, він прямим і безпосереднім чином брав участь у гоніннях проти сербів, у геноцид сербів. Хорватська сторона це заперечує. І у Католицькій Церкві він шанується як святий. І тепер стоїть питання про його канонізацію», - розповів митрополит Іларіон.

Він також згадав хрестові походи, у яких латинські рицарі громили православні церкви і багаторазові спроби католиків нав'язати православним унію».

«І якщо хрестові походи - події далекого минулого, то унія зберігається і донині», - сказав голова ВЗЦЗ.