Священик УПЦ вивез пораненого “кіборга” із зони АТО, якого вдалося визволити з полону

Священик Волинської єпархії Української Православної Церкви ієрей Павло Шматюк доставив із зони АТО свого парафіянина - рядового 81-ї аеромобільної бригади Віктора Михальчука – “кіборга”, який захищав Донецький аеропорт, був поранений і потрапив у полон.

Як повідомив “УНІАН-Релігії” ієрей П.Шматюк, військового Збройних сил України В.Михальчука звільнила волонтерська група “Патріот”, до якої звернулася дружина полоненого, розшукуючи чоловіка.

“Ми з дружиною Віктора забрали його вчора з Красноармійська. Наразі ми ще в дорозі. У Віктора підвищена температура. Прямуємо у госпиталь Луцька, де на нього вже чекають лікарі. Віктор - один з останніх захисників Донецькього аеропорту. Він потрапив у полон 21 січня. На нього впала бетонна плита, уламки якої встромилися в голову та в руку. Деякй час він був без свідомості. Товариші знайшли його і витягли, але всі разом вони потрапили у полон. 8 днів Віктор перебував у донецькій лікарні, йому зробили дві операції. А потім його вирішили обміняти. Лікарі оцінють стан Віктора як стабільний, кажуть, що він потребує реабілітації”, - повідомив отець Павло.

Також священик розповів про те, що у зоні воєнних дій волинянин перебував майже півроку, мобілізували його 1 вересня 2014 року.

“Віктору 31 рік. Він мешканець села Залісоче Ківерцівського району Волинської області. У нього двоє маленьких дітей. У своєї матері він один син, вона дуже молилася і переживала за нього. Хлопець має важкі травми, після лікування він повернеться до мирного життя. Віктор має професію будівельника. Наша громада, разом з усією повнотою УПЦ, не перестає молитися за життя Віктора, інших воїнів і мир у державі”, - розповів намісник Свято-Стрітенського храму ієрей П.Шматюк.

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Як повідомляв УНІАН, Миротворча місія УПЦ 30 грудня 2014 року визволила з Донецька двох військовополонених Збройних сил України - молодшого сержанта 51-ї бригади Юрія Потейчука, молодшого сержанта Святослава Савчука.

4 cічня священик УПЦ протоієрей Юрій Зарафутдінов визволив з Луганська військовополоненого Збройних сил України, старшого сержанта 24-ї яворівської бригади Валерія Холонівця.