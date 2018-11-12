РПЦ призначила в Стамбул представника "для опіки російськомовних православних"

Руська Православна Церква призначила священика в Константинополь, у храм святих рівноапостольних Костянтина та Олени, розташований на території літньої резиденції Генерального консульства Росії.

Ієрей Георгій Сергєєв призначений в Стамбул "для опіки російськомовних православних, які мешкають на турецькій землі", повідомляє mospat.ru.

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Як повідомлялося, у зв'язку з рішенням Священного Синоду РПЦ від 15 жовтня про неможливість євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом, російськомовні православні віруючі, які проживають в Туреччині, направили прохання про організації богослужінь.