РПЦ призначила в Стамбул представника "для опіки російськомовних православних"
12:16, 12 листопада 2018Православ`я
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Богослужіння у храмі на честь святих рівноапостольних Костянтина та Олени / mospat.ru
Руська Православна Церква призначила священика в Константинополь, у храм святих рівноапостольних Костянтина та Олени, розташований на території літньої резиденції Генерального консульства Росії.
Ієрей Георгій Сергєєв призначений в Стамбул "для опіки російськомовних православних, які мешкають на турецькій землі", повідомляє mospat.ru.
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Як повідомлялося, у зв'язку з рішенням Священного Синоду РПЦ від 15 жовтня про неможливість євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом, російськомовні православні віруючі, які проживають в Туреччині, направили прохання про організації богослужінь.
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