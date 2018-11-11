РПЦ може відправити своїх священиків до Туреччини

Священнослужителі Руської Православної Церкви (РПЦ) відправляться lj Туреччини для богослужінь за участю православних громадян Росії.

Про це 10 листопада в ефірі телеканалу "Росія 24" повідомив митрополит РПЦ Іларіон, передає видання "Гордон".

Він пов'язав це з конфліктом між РПЦ та Вселенським патріархатом через процес надання автокефалії Україні.

"Зараз, у ситуації розриву, у нас не буде іншого виходу, крім як скеровувати священиків Російської Православної Церкви для пастирської опіки вірян, і це триватиме до тих пір, поки Константинопольський патріарх буде в розколі", – зазначив митрополит Іларіон.

Митрополит РПЦ заявив, що в Туреччині у Константинополя приблизно 2 тис. вірян, а російськомовних людей – десятки тисяч. "У таких містах, як Стамбул, як Анталія, як Аланія, як Анкара, зараз живе багато росіян. Вони нас запитують: "До яких храмів ходити?" А їм зараз нікуди ходити, бо в Туреччині храми лише Константинопольського патріархату", – зазначив митрополит.

Він підкреслив, що раніше у РПЦ радили громадянам відвідувати храми Константинопольського патріархату.