Ректору Московської духовної академії відмовили у в'їзді в Україну на урочистості на честь Нестора Літописця
19:59, 07 листопада 2018Православ`я
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Архієпископ Верейський Амвросій / mpda.ru
Ректору Московської духовної академії архієпископу Верейскому Амвросію не дозволили в'їзд в Україну.
Про це сьогодні, 7 листопада, повідомив у своєму Тelegram-каналі голова Синодального відділу РПЦ із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.
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«Ректора Московської Духовної Академії, архієпископа Амвросія сьогодні в Києві на паспортному контролі не пустили в Україну. Владика прилетів на актовий день Київської Духовної Академії, який тепер пройде без нього. Чекаємо подробиць», – написав Легойда.
Актовий день у КДАіС будуть відзначати 9 листопада, у день пам'яті преподобного Нестора Літописця.
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