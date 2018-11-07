Ректору Московської духовної академії відмовили у в'їзді в Україну на урочистості на честь Нестора Літописця

Ректору Московської духовної академії архієпископу Верейскому Амвросію не дозволили в'їзд в Україну.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомив у своєму Тelegram-каналі голова Синодального відділу РПЦ із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

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«Ректора Московської Духовної Академії, архієпископа Амвросія сьогодні в Києві на паспортному контролі не пустили в Україну. Владика прилетів на актовий день Київської Духовної Академії, який тепер пройде без нього. Чекаємо подробиць», – написав Легойда.

Актовий день у КДАіС будуть відзначати 9 листопада, у день пам'яті преподобного Нестора Літописця.