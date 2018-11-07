Мощі Нестора Літописця 8 листопада будуть винесені для поклоніння у Хрестовоздвиженський храм

Напередодні дня пам’яті небесного покровителя Київських духовних шкіл, преподобного Нестора Літописця, 8 листопада, мощі святого будуть доступні для поклоніння у Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на прес-службу КДАіС, 8-9 листопада у Київській духовній академії і семінарії пройдуть урочистості з нагоди Актового дня.

8 листопада, о 15.00 в Академічному храмі на честь Різдва Божої Матері відбудеться літія за спочилими наставниками та вихованцями КДАіС.

О 15.30 відбудеться молебень перед мощами преподобного Нестора Літописця у Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври.

О 17.00 - Всенічне бдіння в Трапезному храмі.

У день свята, 9 листопада о 08.30 розпочнеться Божественна літургія в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Об 11.30 відбудеться урочистий Акт в Актовій залі (корпус №45).