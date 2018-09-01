Рішення за підсумками зустрічі у Стамбулі приймуть синоди Церков - митрополит Іларіон (Алфеєв)

Рішення за підсумками зустрічі в Стамбулі Патріарха Московського і всієї Русі Кирила та Патріарха Константинопольського Варфоломія будуть прийматися Церквами соборно на засіданнях головних органів церковного управління - синодів.

Про це у п'ятницю сказав журналістам глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє російське інформагентство.

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"Два патріарха не можуть просто зустрітися і просто прийняти якісь рішення від імені своєї Церкви, тому що кожна православна Церква управляється соборно. На чолі Церкви - Архієрейський собор, між соборами Церквою керує Священний Синод", - зазначив він.

"Кожен патріарх, природно, представляючи свою Церкву, говорить від імені Церкви, але рішення приймаються не в якомусь кулуарному форматі, а на синодах відповідних Церков", - пояснив митрополит.

"Та бесіда, яка сьогодні відбулася, може в подальшому призвести до якихось рішень синодів Константинопольської і Руської православної церкви", - сказав владика Іларіон.