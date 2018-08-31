У РПЦ не будуть розкривати зміст бесіди двох Предстоятелів до коментаря Константинополя

У РПЦ не будуть розкривати зміст бесіди Предстоятелів Руської і Константинопольської Православних Церков, що відбулася в Стамбулі 31 серпня, поки її не прокоментує Константинопольський Патріархат.

Про це заявив голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон на прес-конференції у Москві, повідомляє Pravmir.ru.

«Я не думаю, що повинен розповідати зміст бесіди двох Патріархів. Якби вони хотіли, вони б зробили її відкритою. Я не мав і не маю права про неї розповідати. Але це була братська бесіда. ЗМІ збуджені, особливо в Україні, але ми не будемо розкривати зміст цієї бесіди, поки її не буде коментувати грецький Патріархат», – сказав ієрарх, відповідаючи на питання, чи обговорювалася на переговорах Патріархів ситуація в українському Православ'ї.

Як зазначив митрополит Іларіон, «ми повинні уважно ставитися до таких зустрічей і захистити себе від провокацій».

«Я хотів би звернути увагу на висловлювання митрополита Емануїла, яке прозвучало в грецьких ЗМІ: «Ми не будемо лікувати один розкол шляхом іншого розколу», – додав глава ВЗЦЗ РПЦ.

Єрарх підкреслив, що розмова Патріарха Кирила та Патріарха Варфоломія була «дуже дружньою і братньою».

Він допустив, що "та бесіда, яка сьогодні відбулася, може в подальшому призвести до якихось рішень Синодів Константинопольської і Руської Православної Церкви". Але поки про ці рішення "говорити рано", найголовніше те, що відбувся дуже плідний обмін думками.