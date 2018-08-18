Чотири роки на кафедрі Київських Митрополитів: як віруючі УПЦ привітали свого Предстоятеля (репортаж "УНІАН-Релігії")

Ранок. Соборна площа перед Успенським собором Києво-Печерської лаври наповнюється паломниками, архієреями в святкових вбраннях, чепурними дітьми. Матусі поправляють вертким малюкам зачіски, зав'язують шнурки, пригощають просфорами. У віруючих в руках яскраві і пишні букети квітів: лілії, троянди, хризантеми. Всі трохи хвилюються.

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"Сьогодні чудовий день, 4 роки з того дня, як наш улюблений предстоятель, Блаженнійший Онуфрій зійшов на престол і взяв на себе відповідальність за всю Православну Церкву в Україні, - пояснює причини напливу паломників Валентина Мороз з Ірпеня. – Я сьогодні, і сама встала раненько, щоб приїхати до Лаври, отримати благословення Блаженнішого і може, навіть, якщо вийде, привітати його, адже всі ці 4 роки він гідно виконує свій почесний послух перед Господом, незважаючи на всі нападки на нашу Церкву у цей непростий час".

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Нагадаємо, що 13 серпня 2014 року Собор єпископів 48 голосами "за" обрав митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія предстоятелем УПЦ, а вже 17 серпня відбулася його інтронізація.

Раптово розмірену ранкову тишу порушує заливчастий передзвін, що доноситься з Великої лаврської дзвіниці. Дзвін розливається концентрованим переливом по всій площі перед собором, огортає благодаттю й передчуттям радості.

На площі з'являється Блаженніший Митрополит Онуфрій. Предстоятель йде до входу в собор, де його вже чекають духовенство та архієреї Церкви, але безліч віруючих значно ускладнюють йому цю задачу: всі хочуть отримати благословення. Нікому не відмовляючи, Блаженніший повільно просувається до храму.

"Це дуже приємно і можу чесно сказати – радісно, отримати благословення від предстоятеля, - говорить киянка Анжеліка Іванчук. – Я відчуваю до нашого митрополита повагу і рада, що саме така людина стоїть на чолі Церкви. Зараз захоплення наших храмів, час від часу з'являються заяви, що потрібно захопити вже навіть лавру, і не тільки в Києві, але і в Почаєві. Це страшні тенденції. Але незважаючи на це, я ніколи не чула, щоб Блаженніший закликав до дзеркальних дій, закликав відповідати агресією на агресію. Захищати свою віру він закликає молитвою, постом, вдосконаленням себе. Розумієте, він не грає в політику, як деякі інші люди, які називають себе патріархами. Він робить те, що повинен робити, на мою думку, справжній лідер, справжній чернець, справжня віруюча людина – зміцнювати інших у вірі і нести слово Господа нашого звичайним людям, таким як я. Приходячи в храм, я хочу чути про Бога і про спасіння".

Після богослужіння в Успенському соборі, віруючі привітали Предстоятеля з річницею інтронізації.

"Звичайно, в першу чергу, я хочу побажати Блаженнішому порятунку душі і міцного здоров'я. Але ще я хотів би побажати нашому предстоятелю ось що: кожен раз спілкуючись з паствою і в коментарях для ЗМІ, митрополит Онуфрій підкреслює важливість набуття миру в нашій країні. Він постійно молиться за мир. Ця тема дійсно болить всім нам українцям вже п'ятий рік. Тому я хочу побажати, щоб Господь почув молитви нашого предстоятеля і мир скоріше настав", - каже киянин Сергій.

"У такий непростий для Церкви час хочу побажати Блаженнішому міцності духу. Ми навіть уявити собі не можемо, наскільки важко і складно стояти на чолі Церкви, коли з різних боків її намагаються розірвати і всіляко принизити. Хочеться сказати таким людям, щоб вони просто прийшли до храму на службу і самі зрозуміли, що тут є Божа благодать. Ну і, звісно, бажаю Блаженнішому довгих років життя, щоб він дожив до того часу, коли поборники Церкви одумаються і між всіма православними в Україні буде згода", - додала мешканка столиці Жанна Турчак.

Анастасія Горобець, "УНІАН-Релігії".