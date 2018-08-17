Митрополит Онуфрій: У мене часто запитують: "Які у вас були плани, коли вас обрали?"

У день 4-ої річниці інтронізації на кафедру Київських Митрополитів Блаженніший Онуфрій розповів, за що дякує Богові, про завдання, що стоїть перед Церквою сьогодні і про головну мету в житті кожної людини.

Журналісти проекту "УНІАН-Релігії" побували в Успенському соборі Києво-Печерської лаври під час Божественної літургії і записали проповідь Предстоятеля Української Православної Церкви.

"ЦЕРКВА В УСІ ЕПОХИ НАМАГАЛАСЯ З'ЯСУВАТИ, ЩО ДАТИ КЕСАРЕВІ, А ЩО ВІДДАТИ БОГУ"

«У мене дуже часто запитують: "Які у вас були плани, коли вас обрали?". Чесно кажучи, у мене ніяких планів не було. Я не планував бути там, де я зараз перебуваю. Я думаю, що якщо б я навіть планував, то я б ніяких особливих планів не склав.

Це світська мода – ставити мети. У нас одна мета завжди, один план, один напрямок, один вектор – це вічне спасіння. Якщо подивитися на наших попередників, я думаю, що вони всі ставили цю головну мету – не відпасти від порятунку, не випасти з церковного корабля.

Тому що в усі часи, в усі епохи мали складності, і Церква - боголюдський організм, який очолює Бог, який живе в абсолютно іншому просторі. Церква завжди, в усі епохи і усі часи намагалася знайти оптимальні дотики з цим світом і з'ясувати, що дати Кесареві, а що віддати Богу. Це найголовніше завдання, яке стоїть перед Церквою», - зазначив Предстоятель УПЦ.

"ЦЕРКВУ НІХТО НЕ ЗМОЖЕ ЗРУЙНУВАТИ, А ЯКЩО МИ ВІДПАДЕМ – МИ ЗАГИНЕМО"

Також Блаженніший нагадав про головну мету в житті кожної віруючої людини.

«Ми часто говоримо, що потрібно рятувати Церкву, ми повинні допомагати Церкві... Цього не потрібно робити. Про Церкву ми не повинні турбуватися, ми повинні дбати про себе самих. Як Спаситель, коли Він ніс Хрест, то люди плакали. Господь сказав: «Не плачте по Мені, плачте про себе, про дітей ваших».

Ми маємо плакати про себе і про своє потомство, про своїх братів і сестер, щоб ми не відпали від Церкви Христової. Церкву ніхто не зможе зруйнувати, а якщо ми відпадем – ми загинемо.

Головна мета, завдання полягає в тому, щоб зберігати себе вірним Богові і зберігати ті канони, правила, встановлення церковні, з якими прожила Церква у нас на Русі вже тисячу років, а взагалі в історії – понад дві тисячі років, якими Церква буде жити до кінця віку», - сказав Митрополит Онуфрій.

Водночас Предстоятель поділився, про що дякує Богові.

«Я дякую Богові за те, що Господь допомагає нам виконувати той план, який завжди стоїть перед кожним священнослужителем – жити з Богом і не відпали від Церкви Христової. [...] Прошу, щоб Бог помилував нас всіх: від великих до малих, до тих, які для людей не мають значення, але для Бога вони можуть мати значення більше, ніж ми, які мним себе бути значущими», - сказав Митрополит Онуфрій.

"МИ ЙДЕМО ПО ВУЛИЦІ, ЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ ДОРОГОЮ ВІЧНОГО ЖИТТЯ"

Блаженніший розповів про соціальне служіння Української Православної Церкви.

«Ми здійснюємо соціальне служіння, беремо участь у підтримці біженців, воїнів, всіх постраждалих від війни, ми йдемо в лікарні, ми намагаємося вчити дітей Закону Божому, щоб люди знали правила вуличного руху».

Людина весь час йде. Ми йдемо по вулиці, яка називається дорогою вічного життя. На цій вулиці є свої правила. Якщо людина не знає цих правил, то вона часто зазнає якісь катастрофи, або падає з цього шляху, йде з нього. Ми вчимо людей, як йти цим шляхом, щоб не збитися з нього і щоб дійти до тієї мети, заради якої Господь нас покликав», - підкреслив Предстоятель.

Дарина Малашина-Мазур, "УНІАН-Релігії".