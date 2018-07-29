В інтернеті доступний новий документальний фільм про відновлення чернечого життя у Києво-Печерській лаврі

Напередодні Дня Хрещення Русі телеканал «Інтер» показав прем'єру документального проекту власного виробництва – «Києво-Печерська лавра. Фотографія тисячоліття».

Унікальний документальний фільм, який присвячений 30-річчю відновлення чернечого служіння у православній обителі, став доступний для онлайн перегляду, повідомляється на сторінці телеканалу в фейсбук.

Документальний проект «Інтера» розповідає про тисячолітню історію Києво-Печерської лаври, про долю обителі у ХХ столітті, в епоху найсуворіших випробувань та про її відродження після відновлення тут чернечого служіння.

Героями документального проекту стали унікальні за своїм духовним подвигом люди, які практично не спілкуються з навколишнім світом.