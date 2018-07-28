До 30-ліття відновлення чернечого життя у Києво-Печерській лаврі вийшов документальний фільм (рос.)

В канун Дня Крещения Руси, 27 июля, телеканал «Интер» показал премьеру документального проекта собственного производства – «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия». Он посвящен 30-летней годовщине возобновления монашеского служения в этой православной обители.

Киево-Печерская лавра – первый монастырь на Руси, основанный преподобным Антонием после того, как он вернулся со Святой горы Афон и принес на нашу землю афонскую традицию монашеской жизни. С этого момента тысячу лет назад началась история всего монашества на Руси.

Документальный проект телеканала «Интер» расскажет о тысячелетней истории Киево-Печерской лавры, о судьбе обители в ХХ веке, в эпоху самых суровых испытаний, и о ее возрождении после восстановления здесь монашеского служения.

«Киево-Печерская лавра – это духовный центр православного мира. Эта незыблемая древнерусская святыня пережила вместе со своим народом все события, выпавшие на его долю, – рассказывает главный редактор телеканала «Интер» и автор проекта Антон Никитин. – В документальном проекте мы расскажем об истории восстановления Киево-Печерской лавры после 1988 года, когда на официальном уровне было разрешено празднование тысячелетия Крещения Руси. Церковь приняла лавру после долгих лет запустения практически в руинах. Что произошло за прошедшие три десятилетия, каким великим богатством все мы обладаем – расскажем в нашем специальном проекте».

Для съемочной группы «Интера» древняя обитель открыла свои двери и показала то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Телезрители смогут увидеть места, которые остались нетронутыми с момента основания лавры. Вместе со съемочной группой фильма зрители пройдут тайными коридорами лаврских пещер, куда уже много лет не ступала нога паломника. Например, это варяжские пещеры, которые были вырыты в дохристианский период и в которых, по преданию, как раз и был основан монастырь преподобным Антонием. Здесь на стенах до сих пор сохранились надписи, сделанные в период Древней Руси.

Телезрители увидят уникальные эпизоды из жизни монастыря и узнают, как и чем живут монахи. В том числе станут свидетелями свершения монашеского пострига – таинства, во время которого человек уходит от мира, чтобы служить Богу. Посмотрят, как проходит братская трапеза, как монахи несут послушание: пекут просфоры, изготавливают свечи.

Героями документального проекта стали уникальные по своему духовному подвигу люди, которые практически не общаются с окружающим миром. Среди них – старейший монах Киево-Печерской лавры, 92-летний отец Авраамий, ведущий затворническую жизнь. Он принял постриг в лавре в 1953 году и был одним из тех подвижников, которые в послевоенное время восстанавливали Киево-Печерскую лавру как обитель и как духовный центр. Сегодня даже лаврские монахи считают милостью благословение отца Авраамия, а для обычных прихожан встреча со старцем сродни чуду. Или архимандрит Поликарп, который пришел в монастырь 30 лет назад, когда после долгих лет запустения власть разрешила открыть лавру. Он был свидетелем того исторического события.

Киево-Печерская лавра – единственная в мире обитель, где почивают мощи ста двадцати святых угодников, которые жили здесь много столетий назад, а их тела чудесным образом остались нетленными. Создатели проекта пообщались с учеными, которые проводили исследования в лавре в конце 80-х. Они восстанавливали лики святых, изучали феномен их нетленных мощей и мироточивых глав. И предоставили документалистам «Интера» научные доказательства подлинности мощей таких великих подвижников монастыря, как Илья Муромец, Нестор-летописец, целитель Агапит, которые упокоены в Киево-Печерской лавре.

За тысячелетнюю историю Киево-Печерскую лавру не раз пытались уничтожить. На нее нападали, грабили, жгли, взрывали. Святыню много раз хотели отобрать у православной церкви, монахов выгоняли и убивали. Но древняя обитель выстояла. Господь когда-то сказал своим ученикам, что вера Христова всегда будет гонима, но церковь Христову никогда не одолеют врата ада. Лаврская братия знает: эта святая земля под особой защитой своих строгих отцов-основателей, преподобных Антония и Феодосия Печерских, и под покровом любящей Матери Богородицы.

По материалам сайта "Интер".