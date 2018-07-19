В УНІАН 25 липня відбудеться прес-конференція «1030-ліття Хрещення Русі: молебень на Володимирській гірці і Хресний хід-2018»

25 липня об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція: «1030-ліття Хрещення Русі: молебень на Володимирській гірці і Хресний хід-2018».

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Климент (Вечеря) розповість про те, як Українська Православная Церква цього року святкуватиме 1030-ліття Хрещення Русі, презентує повну програму урочистостей до дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, розповість про святині, які будуть доставлені у столицю і доступні для поклоніння.

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв`язків протоієрей Миколай Данилевич розповість про почесних гостей свята, які прибудуть з усіх Помісних Православних Церков і відповість на нагальні питання.

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Керівник відділу роботи зі ЗМІ Центру інформації УПЦ Дарія Малашина-Мазур розповість про особливості акредитації на святкові заходи цього року.

Акредитація за тел. (066) 095 14 76. Вхід на прес-конференцію - за журналістськими посвідченнями і наявністю у списках акредитації.