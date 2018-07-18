Центр інформації УПЦ відкрив акредитацію ЗМІ на cвяткові заходи 27-28 липня з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі

Центр інформації Української Православної Церкви відкрив акредитацію журналістів центральних та регіональних ЗМІ на cвяткові заходи 27-28 липня в Києві з нагоди 1030-ліття Хрещення Київської Русі та дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

ВАЖЛИВО! Акредитація триватиме до 26 липня, 15.00, після чого списки на отримання перепусток будуть закриті. Потрапити на події лише за редакційними посвідченнями буде неможливо. Вхід на Володимирську гірку відбуватиметься виключно за перепустками та списками, які матиме охорона заходу.

Акредитовані ЗМІ отримають спеціальні перепустки та матимуть оперативну інформацію про усі події, час та місце проведення заходів. На Володимирській гірці біля пам`ятника князю Володимиру буде відведено території: «Press Area – TV», «Press Area» (план-схема з позначками «ВХІД» та інш. буде надіслано на пошту).

Напередодні у Києво-Печерській лаврі відбудеться брифінг з нагоди прибуття до столиці святинь. У цей час їх прикрашатимуть для участі в урочистостях (час і місце акредитованим ЗМІ буде повідомлено додатково).

27 липня о 13.00 на Володимирській гірці почнеться молебень, який очолить Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій. На молебні молитимуться представники усіх Помісних Православних Церков. В урочистостях візьмуть участь представники державної влади, посли православних країн.

Близько 13.30 розпочнеться Хресний хід зі святинями: від Володимирської гірки – до Києво-Печерської лаври. Під час Хресного ходу Блаженніший Митрополит Онуфрій зробить одну невелику зупинку (подробиці - акредитованій пресі).

Центр інформації УПЦ, звертаючи увагу на досвід минулих років, просить телеканали та інформаційні агентства акредитувати на події 27 липня дві знімальні групи. Одна група може залишитися на Володимирській гірці і побачити події, які відбуватимуться тут о 12.30-13.30. Інша - зможе відзняти, як Хресний хід йде центральними вулицями столиці і заходить у Лавру, побувати на брифінгу за підсумками.

Близько 14-30-15.00 в Успенському соборі розпочнеться брифінг, на якому будуть оприлюднені подробиці Хресного ходу, названа кількість та географія учасників, дана оцінка важливості події у житті Церкви і всієї України. Також плануються коментарі представників Помісних Православних Церков.

Ввечері цього дня біля Успенського собору, на площі, почнеться Всенічне бдіння, яке звершить Предстоятель УПЦ у співслужінні представників Помісних Православних Церков. Святині перебуватимуть у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Помолитися та прикластися зможуть всі бажаючі. Храм буде відкритий всю ніч.

28 липня о 08.00 у Києво-Печерській лаврі почнеться брифінг з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі та дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. О 09.00 на площі перед Успенським собором почнеться святкова Божественна літургія. Під час богослужіння віруючі зможуть вклонитися святиням.

Акредитація ЗМІ обов’язкова. Заявку надсилати на адресу church.information.center@gmail.com та повідомляти про відправлення за телефонами (066) 095 14 76 або (068) 876 50 96. Акредитація триватиме до 26 липня, 15.00.

Заявка має містити: ПІБ представника ЗМІ (без скорочень), посаду, контактний телефон, електронну пошту, назву події, на яку відбувається акредитація.

Якщо редакція планує, щоб один її представник забрав перепустки на всю групу, треба надати письмову довіреність від редакції (підпис керівника, печатка організації) з переліком осіб, на яких він отримує перепустки. При цьому кожен, хто особисто не прийде за перепустками, має залишити заявку за загальними правилами на church.information.center@gmail.com для внесення в списки заходу.

Акредитовані журналісти зможуть отримати перепустки 25 липня з 15.00 до 20.00 і 26 липня з 10.00 до 19.00 у Києво-Печерській лаврі, корпус 70-А, другий поверх, Центр інформації УПЦ. Для отримання перепустки - пред’явити журналістське посвідчення ЗМІ та паспорт.

УВАГА! На святкових заходах при собі обов’язково мати перепустку, паспорт і посвідчення редакції, від якої акредитовано особу.

Центр інформації УПЦ пропонує підписатися на свою офіціфну сторінку у Фейсбуці, щоб оперативно отримувати інформацію.