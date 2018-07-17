100-тисячний хресний хід до місця розстрілу царської сім'ї: нічне шестя у Єкатеринбурзі (фото)

Сторіччя розстрілу царської сім'ї стало однією з найбільш знакових подій для Православної Церкви цього року. Пам'ятні заходи, приурочені до цієї дати, відбуваються по всьому світу, головним же місцем паломництва для віруючих став Єкатеринбург (Росія). Саме тут у ніч з 16 на 17 липня, у соту річницю від дня розстрілу царської сім'ї, 100 тисяч людей з понад двадцяти країн світу взяли участь у хресному ході.

Хід від Храму-пам'ятника на Крові до монастиря Царствених страстотерпців на Ганіній Ямі протяжністю 21 кілометр очолив Патріарх Кирил, повідомляє patriarchia.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Митрополит Онуфрій у 100-літню річницю вбивства царської сім'ї взяв участь у богослужіннях на місці розстрілу

Учасники хресного ходу пройшли за маршрутом, яким у 1918 році останки членів святої царської сім'ї були доставлені для знищення в урочище Ганіна Яма - з місця вбивства царської сім'ї в будинку Іпатьєва, де пізніше звели Храм-пам'ятник на Крові.

За традицією хресний хід відбувався з хоругвами і іконами, у тому числі зі 150-кілограмовою 2-метрової іконою імператора Миколи II, створеною у 2017 році для храму на честь ікони Божої Матері «Державна» на Ганіній Ямі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віряни з різних країн світу пройшли багатотисячним хресним ходом в ніч вбивства царської сім'ї

Протягом усього маршруту віруючих супроводжували мобільні групи допомоги, а вздовж шляху чергували автобуси для тих, хто за станом здоров'я не міг пройти весь маршрут.

Крім 100 тисяч учасників хресного ходу, ще близько 20 тисяч віруючих зустріли хід у монастирі на Ганіній Ямі.

Після прибуття хресного ходу в обитель, Патріарх Кирил звершив молебень.

"З радісним почуттям пройшов я цим скорботним шляхом разом з усіма вами в день, коли ми згадуємо і святкуємо трагічну подію - святкуємо, тому що через цю подію царська сім'я і була причислена до лику святих. І віримо, що сьогодні вона, сім'я царствених страстотерпців, разом з нами у цій молитві і в цій ході", - сказав Патріарх Кирил.

Нагадаємо, що напередодні сотої річниці розстрілу царської сім'ї, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння на площі в Єкатеринбурзі перед зведеним на місці розстрілу Храмом-пам'ятником на Крові.