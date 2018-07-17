Митрополит Онуфрій у 100-літню річницю вбивства царської сім'ї взяв участь в богослужіннях на місці розстрілу

Напередодні 100-літньої річниці розстрілу Царської сім'ї, 16 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння на площі в Єкатеринбурзі перед зведеним на місці розстрілу Храмом-пам’ятником на Крові.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, йому співслужили сонм архіпастирів Руської Православної Церкви.

За богослужінням молилися паломники з України та багатьох країн світу: Азербайджану, Австралії, Австрії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Німеччини, Казахстану, Киргизії, Китаю, Литви, Молдови, Нової Зеландії, Сербії, США, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану, Франції, Естонії, Південної Кореї, Японії.

У ніч з 16 на 17 липня, Предстоятель Української Православної Церкви співслужив Патріарху Кирилу за Божественною літургією, як була звершена там само.

Під час богослужіння Предстоятель Руської Православної Церкви помолився за мир в Україні.

По завершенні Божественної літургії Патріарх Кирил очолив 100-тисячний хресний хід від місця мученицької кончини Царствених страстотерпців до монастиря на честь цих святих в урочищі Ганина Яма.