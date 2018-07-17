Віруючі з різних країн світу пройшли багатотисячним хресним ходом у ніч вбивства царської сім'ї

У ніч на 17 липня, в 100-ту річницю вбивства царської сім'ї, віруючі з різних країн світу пройшли багатотисячним хресним ходом у Єкатеринбурзі (Росія).

Хресний хід почався від площі біля Храму на Крові, побудуваного на місці розстрілу членів царської сім'ї, повідомляють російські ЗМІ.

Весь маршрут до Ганіної ями склав 21 км. Паломники приїхали з різних куточків Росії, України, Білорусі, Великобританії, США, Франції, Німеччини та інших країн світу. Хід очолив Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил. Патріарх звершив нічну Літургію на площі перед Храмом на Крові разом із Предстоятелем Української Православної Церкви Митрополитом Онуфрієм, Митрополитом Кишинівським і всієї Молдови Володимиром, і представителями єпископату і духовенства. На Божественній літургії молилися понад 40 єпископів.

Понад 10 тисяч людей у цю ніч причащалися Святих Христових Таїн, для цього священики винесли понад сто чаш.

Серед учасників урочистостей були нащадки Романових. На Літургії була присутня велика княгиня Марія Володимирівна Романова з сином.

Сто років тому, в ніч на 17 липня 1918 року, в Єкатеринбурзі були розстріляні останній російський імператор Микола II, його дружина Олександра Федорівна, п'ятеро їхніх дітей і прислуга. У 2000 році члени царської сім'ї були причислені до лику святих.