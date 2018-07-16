У день святкування Охтирської ікони Богородиці у небі над храмом було видно хрест
23:26, 16 липня 2018Православ`я
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У небі над охтирським храмом відобразився хрест / facebook.com/groups/PodslushanoAkhtyrka
Вчора, 15 липня, у день святкування Охтирської ікони Богородиці, в небі над охтирським храмом було видно хрест.
Фотографії неба над Охтирським собором користувачі виклали в групі «Подслушано в Ахтырке» в соціальних мережах.
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При цьому в коментарях до фото користувачі висловлюють різні версії з приводу знака згори – одні бачать у небі православний хрест, інші – ангела, треті наполягають на тому, що бачили над Охтиркою Богородицю з омофором.
Нагадаємо, що саме вчора в Охтирці тисячі віруючих відзначали 250-річчя Покровського кафедрального собору.
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