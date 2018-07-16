На Сумщині відзначили 250 років Покровського кафедрального собору Охтирки

В день шанування чудотворної Охтирської ікони Божої Матері, 15 липня, відбулися церковні урочистості, присвячені 250-літтю Покровського кафедрального собору Охтирки, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

У день святкування архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію в Покровському кафедальному соборі. Йому співслужило понад 50 священнослужителів.

У храмі молилися близько 1,5 тисячі богомольців, серед яких — учасники кількох хресних ходів, що були прсвячені ювілею.

За традицією, відбувся хресний хід до місця, де у давні часи знаходився Покровський собор.

Біля каплиці владика Євлогій підніс молитви про мир в Україні.