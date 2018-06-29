Делегація Константинопольського Патріархату 9 липня приїде до Москви для обговорення "українського питання"

Делегація Константинопольського Патріархату прибуде 9 липня в Москву для обговорення перспектив надання автокефалії Українській Церкві.

Про це повідомив голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон (Алфєєв) в інтерв'ю грецькому інформаційному агентству «Ромфеа».

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"Всі сторони процесу мають усвідомлювати відповідальність за те, що зараз відбувається, і за те, що буде відбуватися. Делегація Константинопольського Патріархату об'їжджає Помісні Православні Церкви для того, щоб з'ясувати, як до них ставляться до ідеї дарування автокефалії Українській Церкві. Ми, звичайно, уважно вислухаємо ті аргументи, які будуть представлені. Думаю, найважливіше - щоб між двома нашими Церквами, Константинопольською і Руською, розпочався повноцінний діалог", - заявив митрополит Іларіон.

Також він підкреслив, що "найкращий спосіб - це вступити в переговори".

"На мою думку, заочний обмін думками, який відбувається в останні місяці, в тому числі через засоби масової інформації, - це невідповідний спосіб вирішити проблему українського розколу", - вважає митрополит Іларіон.

Також він нагадав, що в ході недавньої зустрічі з чотирма ієрархами УПЦ Патріарх Константинопольський Варфоломій "дуже чітко сказав, що ніякої легітимації розколу не буде".

"Я дуже сподіваюся на те, що вирішення проблеми українського розколу відбуватиметься виключно канонічним шляхом", - сказав митрополит Іларіон.