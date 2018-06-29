У РПЦ вважають, що українська влада створює ЄПЦ "з метою навернення православних до унії"

Створення в Україні Єдиної Помісної Церкви небезпечно, бо "до проекту мають долучитися уніати, а значить, Церква вже буде не православної, а католицькою".

Про це сказав в інтерв'ю грецькому інформаційному агентству «Ромфеа» голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон (Алфєєв).

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"Тиск чиниться для того, щоб канонічна Церква визнала ініційований державою проект по створенню в Україні Єдиної Помісної Церкви. У тому вигляді, в якому він задуманий українською владою, цей проект є нездійсненним і вкрай небезпечним для Церкви. [...] Крім того, йдеться, що до проекту мають долучитися уніати. Уніати в цьому зацікавлені, оскільки, за їхніми словами, ця єдина церква «повинна бути в єдності з наступником святого Петра», а значить, вона вже буде не православною, а католицькою. Виходить, ми повертаємося до ситуації 1596 року, коли влада польсько-литовської держави насильно навертала до унії православних людей", - заявив митрополит Іларіон.