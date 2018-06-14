Глава УПЦ КП назвав футбольних уболівальників "рабами гріха"

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет вважає футбольних вболівальників "духовно ураженими люди".

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Церква дивиться на це, як на залежність людини від гріха. Це раби гріха. Наприклад, фанати – це духовно уражені люди", – зазначив Глава УПЦ КП.

"Ви подивіться на нього. Вийшов, кричить, Бог знає що робить. Може розумна людина допускати таке? Не може. А якщо він допускає, то цією людиною управляють інші почуття – гріховні. Він не може позбутися від цих гріховних почуттів. А якщо не може, то він стає рабом цих відчуттів", – вважає Філарет.

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На ремарку, чи може вболівальник одного разу піти на футбол, а наступного - до церкви, Філарет зазначив: "Може, якщо буде спокійно дивитися".

"Бо змагання, ну не футбольні, звичайно, були й за часів святих апостолів. Апостол Павло часто наводив приклади змагання на різних заходах для того, щоб і ми так боролися в духовному житті. Тобто він ці змагання не виключав", – сказав він.

"Самі змагання не мають нічого поганого, але змагатися треба в доброму. Змагатися у спорті – це змагатися за здоров'я. Це позитивно. А коли змагання призводять до душевного розладу, то це вже зло. І це ми не благословляємо".

На питання, чи дивиться він сам футбол, Глава УПЦ КП відповів негативно.