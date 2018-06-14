Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил закликав гостинно зустрічати футбольних уболівальників, якщо ті зайдуть у храми.

Про це він сказав 13 червня під час засідання Вищої Церковної Ради РПЦ, повідомляє patriarchia.ru.

"Ми збираємося напередодні великої події для нашої країни - чемпіонату світу з футболу. Приїде багато людей з різних країн світу, і, як це буває в аналогічних випадках, коли на території нашої країни відбуваються великі міжнародні заходи, багато людей будуть заходити в православні храми. Тому я просив би, щоб ми всі були готові гостинно приймати і на церковних майданчиках тих, хто буде звертатися до нас, хто буде ставити нам питання, цікавитися церковним життям. Це, по-перше, обов’язок гостинності, але, крім того, це і наш пастирський обов'язок - відповідати на питання тих, хто звертає їх на нашу адресу. Сподіваюся, цей великий захід пройде з успіхом і позитивно відгукнеться на настрої наших людей", - сказав Патріарх Кирил.

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Він також сказав, що успіх "буде залежати від гри нашої футбольної команди, - залишається тільки молитися, щоб все було правильно і гідно, і, звичайно, сподіватися на підготовку наших спортсменів".