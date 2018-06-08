В столичному Парку Слави Предстоятель УПЦ та віруючі молилися про загиблих у роки Другої світової війни (фото, відео)

У столичному Парку Вічної Слави Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій, єпископат, представники духовенства Київської єпархії і сотні віруючих молились сьогодні за спочилих у роки Другої світової війни.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, панахида відбулася біля Вічного вогню на могилі Невідомого Солдата.

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Після панахиди Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій, керуючий справами УПЦ митрополит Антоній, єпископат, представники духовенства і віряни під піснеспіви студентів КДАіС поклали квіти до могили Невідомого Солдата.

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Також було покладено вінок із зображенням хреста.

В цей день в Парку Слави Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій взяв участь у церемонії з нагоди 73-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.

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Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, члени уряду, глави релігійних конфесій поклали квіти і вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

Фото: "УНІАН-Релігії", Центр інформації УПЦ.