Митрополит Онуфрій взяв участь у державній акції «Перша хвилина миру»
10:29, 09 травня 2018Православ`я
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Захід очолив Президент України Петро Порошенко / news.church.ua
Учора, 8 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій взяв участь в акції «Перша хвилина миру», яка відбулася у меморіальному комплексі «Національний музей історії України у другій світовій війні».
Захід очолив Президент України Петро Порошенко, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
У акції взяли участь представники Всеукраїнської Ради церков, українські військові, що брали участь у бойових діях на сході України, а також урядовці, представники Адміністрації Президента, громадськості.
Митрополит Онуфрій взяв участь у державній акції «Перша хвилина миру» / news.church.ua
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