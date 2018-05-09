Митрополит Онуфрій взяв участь у державній акції «Перша хвилина миру»

Учора, 8 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій взяв участь в акції «Перша хвилина миру», яка відбулася у меморіальному комплексі «Національний музей історії України у другій світовій війні».

Захід очолив Президент України Петро Порошенко, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У акції взяли участь представники Всеукраїнської Ради церков, українські військові, що брали участь у бойових діях на сході України, а також урядовці, представники Адміністрації Президента, громадськості.