У всіх храмах УПЦ моляться за померлих у Другій світовій війні

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія 8-9 травня у всіх храмах і монастирях Української Православної Церкви звершуються заупокійні богослужіння в пам’ять за спочилими у Другій світовій війні та молебні про захисників Вітчизни.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, відповідний циркуляр Київської митрополії був направлений усім єпархіальним архієреям Української Православної Церкви.

Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій 9 травня очолить панахиду біля стели на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави (Київ, вул. Лаврська). Близько 9.00 розпочнеться хода насельників Києво-Печерської лаври, духовенства Київської єпархії, студентів Київської духовної академії і семінарії до місця проведення панахиди.