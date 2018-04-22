В УПЦ пояснили офіційну інформацію від Вселенського Патріархату щодо створення ЄПЦ

В Українській Православній Церкві пояснили офіційну інформацію від Вселенського Патріархату щодо створення Єдиної помісної церкви в Україні.

Відповідне роз’яснення розмістив на своїй сторінці у фейсбук заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич.

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«На офіційному сайті Константинопольського Патріархату з’явилася інформація про те, що вони прийняли до розгляду питання щодо автокефалії Україні. Залишаючи за дужками питання про те, кому цю автокефалію надавати та інші моменти, хотів би звернути увагу на два моменти в тексті заяви: «…Вселенський Патріархат, … який має… відповідальність за всеправославну єдність….» вирішив у зв’язку з цим «мати близьке спілкування з іншими Православними Церквами з метою повідомлення (їх про це) і погодження (з ними цього питання)». Це означає, що Константинопольський патріархат, який є відповідальним за загальноправославну єдність Не зробить нічого такого, що б цій єдності завадило. Має погодити питання української автокефалії зі всіма Помісними Православними Церквами. А саме про це йшлося у вчорашній заяві ВЗЦЗ УПЦ», - написав Миколай Данилевич.

На завершення свого роз’яснення замглави Відділу зовнішніх церковних зв’язків заспокоїв вірян УПЦ, які у зв’язку з розглядом питання про ЄПЦ «можуть спати спокійно».