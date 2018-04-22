Питання розколу в Україні вирішуватиметься у координації з усіма Православними Церквами - Синод Константинопольського Патріархату

Святий і Священний Синод під головуванням Вселенського Патріарха Варфоломія завершив своє чергове засідання, яке відбувалося з 19 по 20 квітня.

Всі питання порядку денного були розглянуті та обговорені, і прийняті відповідні рішення. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на ec-patr.org.

“Відповідно до Божественних і Святих Канонів, а також багатовікового церковного порядку і Святої Традиції, Вселенський Патріархат зацікавлений у збереженні Всеправославної єдності та піклується про Православні Церкви у всьому світі, особливо про Церкву Української Православної Нації, яка отримала спасительну християнську віру і святе хрещення від Константинополя”, – йдеться в офіційному повідомленні Святого і Священного Синоду від 22 квітня 2018 року.

“Таким чином, як істинна Матір Церква, вона вивчала питання, що стосуються церковної ситуації в Україні, як це мало місце і в попередніх засіданнях Синоду, та, отримавши від церковної і світської влад, що представляють мільйони українських православних християн, петицію, яка вимагає дарування автокефалії, вирішила тісно спілкуватися та координувати зі своїми сестрами Православними Церквами з приводу цього питання”, – підкреслюється в документі.