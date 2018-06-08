Президент хоче створити єдину помісну Церкву в Україні до Дня Хрещення Русі

Президент України Петро Порошенко заявив про можливість якнайшвидшого створення в Україні єдиної помісної Церкви.

Як стало відомо "УНІАН-Релігії", глава держави написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха із проханням надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні, а також закликав парламент підтримати звернення до Патріарха Варфоломія. Про це Президент написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

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Про свої переговори з Вселенським Патріархом Президент також розповів під час зустрічі із парламентарями 17 квітня.

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«У ці великодні свята кажуть, що небо відкрите для прагнень і побажань віруючих, і я маю велику надію, що ми маємо шанс, щоб здійснилася віра багатьох українців. У Великодню ніч я відвідував храми різних конфесій і, крім великої радості світлого Воскресіння Христового, віряни демонстрували надію на те, що Україна отримає єдину помісну Православну Українську Церкву. Я не можу сказати, що надія ця виникла зараз. У цій надії українці жили у тому числі 26 років незалежності», - сказав Петро Порошенко.

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Президент нагадав, що переговори про створення єдиної помісної церкви в Україні він веде з 2016 року, однак саме зараз Україна стоїть «як ніколи близько» до цієї мети.

«І під час своєї виборчої компанії, і два роки тому, у липні 2016 року під час звернення з нагоди 1028 річчя Хрещення України, я прагнув і просив, щоби ці мрії народу здійснилися. Одразу після Великодньої ночі, у Світлий Понеділок, я відбув до Царграда-Стамбула, де окрім світських зустрічей в мене відбулася зустріч із Патріархом Варфоломієм та членами Синоду. Ми провели загалом більше семи годин і, не зважаючи на те, що і три роки тому я намагався ставити питання про визнання української автокефальної помісної церкви, я можу вам наголосити, що сьогодні Україна як ніколи близько стоїть до появи власної помісної церкви», - зазначив Президент.

Водночас Президент наголосив, що не може відкривати усіх подробиць переговорів у Константинополі. «Я не можу зараз відкрити всі деталі цієї зустрічі, але можу засвідчити елементи, які мають забезпечити цей процес. Перше – це звернення церковних ієрархів. Одразу ж після повернення я мав зустрічі, і вони будуть продовжуватися. Хочу повідомити, що після моєї зустрічі з Патріархом Філаретом усі єпископи УПЦ Київського Патріархату поставили свої підписи у зверненні до Вселенського Патріархату щодо надання Томасу новій українській автокефальній церкві», - розповів Президент.

За словами Петра Порошенка, у нього також відбулася зустріч із головою УАПЦ, митрополитом Макарієм.

«Сьогодні ранком я був проінформований про результати Собору Української Автокефальної Православної Церкви з дуже приємною новиною – всі архієпископи підписали звернення до Вселенського Патріарха і до Президента», - відзначив глава держави. Президент також наголосив на необхідності створення в Україні Церкви, «незалежної ані від Москви, ані від кого іншого».

«Безумовно, кожен розуміє, що це не лише церковна, а й історична подія для нашої держави. Це є подія незалежності України, яка відбувається у дуже непрості часи. Для того, щоб ми мали, як більшість у православному світі, свою єдину автокефальну, євхаристійну Церкву, молитовно поєднану з іншими помісними церквами, але адміністративно аж ніяк не залежну, ані від Москви, ані від кого іншого. Слід виходити з давнього канонічного принципу – громадянським і земельним розподілом нехай слідує розподіл церковних справ. І ми діємо чітко відповідно до цього зазначеного принципу», - сказав Порошенко.

За словами Порошенка, Україна «просто зобов’язана» створити єдину помісну церкву.

«Україна як незалежна держава згідно з традиціями православного світу не просто має право, а, на мою думку, просто зобов’язана цю церкву створити. І не упустити цю можливість і продемонструвати таку саму єдність, як продемонстрували церковні ієрархи. Всі помісні церкви нового і новітнього часу були конституційовані лише в рамках співдії церкви і держави. І до Його Всесвятості необхідне звернення і керівника держави, і церковних ієрархів», - сказав Порошенко.

Глава держави також звернувся до українських парламентарів із закликом підтримати звернення до Вселенського Патріарха.

«Я, як Президент, прийняв рішення звернутися до Всесвітнього ієрарха із проханням щодо надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні. І просив би вас, шановні колеги, щоб і парламент, як представник народу, підтримав це звернення. І, якщо буде це звернення парламенту і Президента, я передам його Всесвятості Вселенському Патріарху для того, щоб якнайшвидше воно було на Синоді розглянуто, і прийняте відповідне рішення», - закликав Президент.

Порошенко висловив надію, що в Україні єдина помісна церква з’явиться вже до 1030-річчя святкування хрещення Русі. Водночас Глава держави заявив про те, що підтримка помісної церкви в Україні має відбуватися виключно на добровільних началах.

«Єдина православна помісна церква не стане державною, - зазначив президент. - Усі віруючі матимуть, як і мають, право обирати собі як конкретний храм так і церковну юрисдикцію. І, хто захоче залишитися в тій церкві, яка збереже єдність з Російською Православною Церквою, вони також зберігають за собою гарантоване право власного вибору. У цьому питанні будь-який примус, як і заборона, є категорично неприпустимими».

Дарина Чугаєвська, "УНІАН-Релігії"