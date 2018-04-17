Представник УПЦ нагадав Президенту про неможливість вирішувати долю Церкви без самої Церкви.

Про це заступник голови ВЗЦЗ УПЦ Миколай Данилевич заявив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Щодо чергової спроби створення єдиної Церкви руками держави

Думаю я, що це все закінчиться великим пшиком, як це було багато разів до цього. Буде багато шуму в ЗМІ, і на тому все закінчиться.

Чому? Тому що будують на тому фундаменті, на якому в принципі будувати неможливо. Починати треба з УПЦ, а не з її сепаратних частин. Піджак до гудзика не пришивають, а навпаки, гудзик до піджака.

Наша Українська Православна Церква з самого початку церковного розділення виступає за подолання розділення і за Єдину Церкву. Ми не проти, ми - за. Але на канонічних засадах.

Владі, яка можливо хоче цю тему використати, щоб залишитися на другий термін, хотілося б нагадати наступне: ще ніхто в нашій країні на церковній темі не зміг цього зробити. Провали на цій темі були, а виграшів щось я не пам'ятаю.

І ще ЗМІ повідомляють, що П. Порошенко зібрав голів фракцій у Верховній Раді. "Вопрос будет касаться создания единой Украинской православной церкви", - сообщил источник".

Це звучить так само дивно, якби ми написали: "Митрополит Онуфрій зібрав засідання Священного Синоду УПЦ. Питання буде стосуватися вступу України в НАТО".

Компетенції різні.

Неможливо вирішувати долю Церкви без самої Церкви", - зазначив Данилевич.