Представник УПЦ нагадав Президенту про неможливість вирішувати долю Церкви без самої Церкви
Представник УПЦ нагадав Президенту про неможливість вирішувати долю Церкви без самої Церкви.
Про це заступник голови ВЗЦЗ УПЦ Миколай Данилевич заявив на своїй сторінці у Фейсбук.
"Щодо чергової спроби створення єдиної Церкви руками держави
Думаю я, що це все закінчиться великим пшиком, як це було багато разів до цього. Буде багато шуму в ЗМІ, і на тому все закінчиться.
Чому? Тому що будують на тому фундаменті, на якому в принципі будувати неможливо. Починати треба з УПЦ, а не з її сепаратних частин. Піджак до гудзика не пришивають, а навпаки, гудзик до піджака.
Наша Українська Православна Церква з самого початку церковного розділення виступає за подолання розділення і за Єдину Церкву. Ми не проти, ми - за. Але на канонічних засадах.
Владі, яка можливо хоче цю тему використати, щоб залишитися на другий термін, хотілося б нагадати наступне: ще ніхто в нашій країні на церковній темі не зміг цього зробити. Провали на цій темі були, а виграшів щось я не пам'ятаю.
І ще ЗМІ повідомляють, що П. Порошенко зібрав голів фракцій у Верховній Раді. "Вопрос будет касаться создания единой Украинской православной церкви", - сообщил источник".
Це звучить так само дивно, якби ми написали: "Митрополит Онуфрій зібрав засідання Священного Синоду УПЦ. Питання буде стосуватися вступу України в НАТО".
Компетенції різні.
Неможливо вирішувати долю Церкви без самої Церкви", - зазначив Данилевич.