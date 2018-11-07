Ректор Московської духовної академії розповів, чому його не пропустили в Україну

Ректору Московської духовної академії архієпископу Верейському Амвросію сьогодні на пропускному пункті Київ (Жуляни) не дозволили в'їзд в Україну.

Про це він повідомив у своєму Телеграм.

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«Сьогодні мене не пустили в Україну. Я прилетів до Києва для участі в богослужіннях дня пам'яті преподобного Нестора Літописця і в річному акті Київської духовної академії. Мене затримали на пропускному пункті аеропорту "Київ" (Жуляни), провели у відділенні прикордонної служби співбесіду і відмовили у в'їзді на територію України", - розповів ректор МДА.

Він також назвав причину відмови у в'їзді в Україну.

«У папері, виданому мені прикордонниками, офіційно вказана відверто надумана причина: «не може підтвердити мету запланованного перебування на території України». Звичайно, у мене було з собою запрошення від ректора КДА єпископа Сильвестра, і моє проживання планувалося разом з іншими гостями в готелі Києво-Печерської лаври. Коли я розповів про це і запитав, як розуміти зазначену причину - мені не відповіли», - написав архієпископ Верейський Амвросій.

Актовий день у КДАіС будуть відзначати 9 листопада, у день пам'яті преподобного Нестора Літописця.