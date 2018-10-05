Палій храму Царствених Страстотерпців на Ганиній Ямі сам прийшов у поліцію

Поліції вдалося оперативно розкрити підпал храму Царствених Страстотерпців на Ганиній Ямі під Єкатеринбургом.

Після опитування свідків, а також огляду храму поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 20-річний хлопець, який раніше був судимий за крадіжку, повідомляє місцевий портал «Єкатеринбург Онлайн».

Пожежа сталася в ніч з 3 на 4 жовтня в будинку Царського храму, одного з найбільш відвідуваних прочанами і туристами. Вогнем частково були пошкоджені іконостас і малий купол храму.

— Вранці того ж дня підозрюваний сам з'явився у відділ поліції № 15 УМВС по Єкатеринбургу, але не для того, щоб написати явку з повинною, а щоб заявити про нібито зникнення особистих документів, — розповів прес-секретар обласного главку Валерій Горєлих. — Чоловік був затриманий. При допиті він пояснив, що не тільки підпалив храм, але і викрав гроші зі скриньки для пожертв, зламавши його, коли тікав з місця пригоди. Мотив його дикого вчинку зараз встановлюють оперуповноважені карного розшуку.

Зараз з'ясовується розмір шкоди, заподіяної храму.