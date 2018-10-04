У монастирі на Ганиній Ямі, де були спалені останки царської сім'ї, сталася пожежа

Центральний храм монастиря святих Царствених страстотерпців в урочищі Ганина Яма під Єкатеринбургом загорівся у ніч на 4 жовтня.

Горів центральний храм монастиря в Ганиній Ямі, де були спалені останки імператора Миколи II і його сім'ї, повідомляє "Daily Storm".

За даними управління МНС по Свердловській області, площа пожежі склала 70 квадратних метрів, постраждалих немає.

«Пожежно-рятувальним підрозділам знадобилося менше години, щоб локалізувати вогонь в одному з храмів монастиря в місті Среднєуральськ. У гасінні пожежі задіяно 16 одиниць рятувальної техніки та 65 осіб особового складу. За попередніми даними, площа пожежі складає 70 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено покрівлю та церковне начиння. Інформації про постраждалих не надходило», — йдеться в повідомленні регіонального управління МНС.

Причину пожежі встановлюють пожежні слідчі та експерти випробувальної пожежної лабораторії.

Монастирський комплекс на Ганиній Ямі під Єкатеринбургом побудований на місці знищення останків сім'ї останнього російського імператора Миколи II.