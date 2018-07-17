Президент Філіппін вибачився перед Богом

Президент Філіппін Родріго Дутерте вибачився перед Богом за те, що висловлювався на його адресу образливими словами.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на відео, опубліковане на офіційній сторінці філіппінського лідера у Facebook.

Відзначається, що він вибачився за те, що назвав його «тупим» та іншими образливими словами.

«Я вибачаюся тільки перед Богом і більше ні перед ким», - сказав Дутерте.

Він зазначив, що якщо своїми словами образив Бога, то Господь був би радий почути його вибачення.

«Чому? Тому що мій Бог є всепрощаючим. Він не пам'ятає минулих образ. Чому? Тому що він створив мене добрим, а не поганим», - додав він.

Нагадаємо, що раніше Президент Філіппін заявив, що піде у відставку, якщо йому доведуть, що Бог є.