Президент Філіппін заявив, що піде у відставку, якщо йому доведуть, що Бог є

Президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив, що негайно подасть у відставку, якщо хто-небудь зможе довести йому існування Бога.

Як доказ Дутерте приймає фотографії та селфі, а також інші свідчення тих, хто спілкувався з Богом або побував у раю. Про це повідомляє CNN.

Вислів 73-річного політика спрямований насамперед проти католицької церкви, з якою у нього виникли розбіжності.

24 червня він назвав християнського бога «дурним», а потім - відмовився вибачатися за свої слова. Дутерте підкреслює, що вірить у «бога», який підтримує порядок в космосі.

На Філіппінах живе понад 100 мільйонів людей, більша частина з них - католики. Мусульманська меншина становить близько 5% населення і живе на півдні країни.

Родріго Дутерте став президентом Філіппін у 2016 році. З тих пір у країні почалися масові вбивства наркодилерів, у тому числі в позасудовому порядку - Дутерте говорив, що готовий вбити стільки ж наркозалежних, скільки Адольф Гітлер убив євреїв. У 2017 році він зізнався, що в юності сам убив людину (представник президента пізніше назвав це визнання «жартом»).