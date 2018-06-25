Українські науковці виступили за традиційну сім’ю і вимагають скасувати антидискримінаційну експертизу підручників

Спільнота науковців, правозахисні організації та релігієзнавці виступили на підтримку декана факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Ганни Турчинової, яка публічно висловила просімейну позицію і «опинилася в зоні принизливого, протиправного цькування».

Текст відкритої заяви, який має у своєму розпорядженні «УНІАН-Релігії», підписали понад 70 науковців і громадських організацій.

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«Вимагаємо скасування проведення антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм. […] Закликаємо наших колег-науковців та усіх людей доброї волі протистояти спробам обмежити наукову свободу та основоположні права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів», - йдеться у заяві.

«З усією переконливістю наголошуємо, що в Україні не існує жодної обґрунтованої праці, гідної наукової уваги, на тему одностатевих стосунків та так званих прав ЛГБТ – ні в галузі медицини, ні психології, ні юриспруденції тощо. Поодинокі дослідження, які трапляються, є суцільною маніпуляцією, відрізняються відсутністю наукових аргументів і підміною понять, що йде всупереч законодавству України та загальнолюдським засадам суспільної моралі.

Саме на підставі наявної наукової бази Ганна Турчинова публічно стала на захист конституційних прав і свобод батьків, дітей та сім’ї як основи будь-якого суспільства, а також визначеного в Конституції України поняття шлюбу як союзу жінки і чоловіка. Так само це робимо й ми у своїй професійній науково-педагогічній діяльності, а також батьки та й, власне, народ України загалом, розуміючи тупиковість інших шляхів розвитку суспільства, окрім сім’ї, відповідального батьківства і материнства», - йдеться у документі.

Як повідомлялось, Ганна Турчинова у своїй статті заявила, що антидискримінаційна комісія лобіює гендерну ідеологію, яка направлена на ліквідацію класичноі моделі сім‘і.

"Чому ніхто не спитав батьків чи згодні вони бути не батьками, а якимось Родичем 1 та Родичем 2? […] В дітях руйнується орієнтація на шлюб і сім‘ю, на обов‘зки перед своіми батьками і дітьми. Хто вирішив, що традиційні ролі жінкі і чоловіка в сім‘і - це погано?", - написала вона. І додала фото параду ЛГБТ-спільноти.