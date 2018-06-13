У Facebook українців запитують, як вони ставляться до ініціативи МОН замінити у підручниках слово «батьки» на «рідні»

На офіційній сторінці Центру інформації Української Православної Церкви у Facebook розпочалось опитування користувачів соцмережі з приводу їхнього ставлення до ініціативи Міністерства освіти і науки України прибрати зі шкільних підручників слово «батьки».

Кожен може відповісти, добре це чи погано, що «Міністерство хоче прибрати з підручників слово «батьки» і замінити його на «рідні»». Респонденти також мають змогу дати розгорнуту відповідь на запитання у коментарях під опитуванням.

Міністерство освіти і науки України 8 червня оприлюднило інформацію щодо виявлених антидискримінаційною експертизою випадків дискримінації у шкільних підручниках.

«Експертиза виявила, що більшість дітей не можуть знайти в українських підручниках ні віддзеркалення себе, ні віддзеркалення своїх рідних, ні тих особливих обставин, в яких вони живуть», - повідомляє МОН. Йдеться про те, що не всі діти виховуються батьками або мають батьків.

У рамках експертизи Міністерство планує «замінити слово «батьки» на слово «рідні» у завданні: «Разом із батьками обговори, де можна гратися»».

Нагадаємо, користувачі соцмережі продовжують активно відповідати на запитання «Чи порушується в Україні право на свободу віросповідання?» на сторінці Центру інформації УПЦ у Facebook.

Також нещодавно переважна більшість респондентів висловилась проти проведення «Маршу рівності» у столиці, запланованого на 17 червня.