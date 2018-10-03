Полтавські депутати відмовились надати 2 га землі під церкву євангелістів

Сучасна Християнська Церква Полтави хоче отримати 2 га землі колишніх артскладів для храму — депутати міськради їй відмовили, бо ця площа занадто велика.

У вівторок, 2 жовтня, депутатська комісія з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради розглянула питання про виділення релігійній громаді «Сучасна Християнська Церква» 2,2 га землі під храм на території колишніх артскладів. Депутати після бурхливого обговорення відмовилися виносити це питання на сесію, повідомляє Інтернет-видання «Полтавщина».

Перед пастором церкви депутати поставили умову: він повинен довести, що у релігійної громади є кошти на будівництво. Якщо він це зробить, у церкви з’явиться шанс отримати землю, однак не 2,2 га, а 35 соток.

На це Євген Антонець пояснив, що у них є партнери у Європі й США, тому кошти знайдуть.

Зрештою депутати прийняли рішення: скоротити площу до 30 соток та зобов’язати Євгенія Антонця надати документи фінансової спроможності будівництва.

Понад 10 років тому військову частину, де знаходилися артсклади, розформували, а її територію Міністерство оборони передало місту. Покинуті бараки й адміністративні будівлі військових були демонтовані, а територія заросла бур’яном. У 2016 році депутати прийняли детальний план території кварталу. На місті колишніх артскладів почали зводити мікрорайон. За генеральним планом забудови колишніх артскладів, 2,2 га відведено під будівництво культової споруди. Саме з приводу цієї ділянки пастор звернувся до депутатів.