Патріарх Кирил вручить нагороди українським архієреям "за труди, які звершує Церква, намагаючись примирити народ"

Сьогодні, у п'яту річницю інтронізації Патріарха Московського і всієї Русі Кирила, в кафедральному соборному Храмі Христа Спасителя в Москві була звершена Божественна літургія.

Як повідомляє прес-служба Патріарха Московського і всієї Русі, Українську Православну Церкву представляв керуючий справами митрополит Бориспільський, Броварський Антоній (Паканич). Митрополит Антоній на літургії співслужив предстоятелю Руської Православної Церкви разом з главами та представниками Помісних Православних Церков і сонмом ієрархів Руської Православної Церкви.

По завершенню літургії був звершений молебень і оголошено вітальну адресу Патріарху Кирилу від імені членів Священного Синоду РПЦ. Його Святості був піднесений параман з часткою хреста преподобного Сергія Радонезького та ікону Божої Матері «Страсна».

Предстоятель РПЦ звернувся до присутніх із Першосвятительським словом, в якому заявив про важливість діалогу Церкви з владою та іншими релігіями.

Патріарх Кирил вручив церковні нагороди керуючому Патріаршими парафіями в Канаді єпископу Каширському митрополиту Іову та Кемеровському і Прокоп'євському Аристарху.

«У мене є ще цілий ряд нагород, в тому числі нашим українським архієреям, але з добре відомих причин не всі вони змогли сьогодні бути разом з нами. У благовременні я вручу ці нагороди - з особливою вдячністю нашому єпископату на Україні за труди, які сьогодні звершує Церква, намагаючись примирити розділений народ, зберегти його єдність, зміцнити духовність, щоб ніякі політичні обставини не зруйнували ту велику традицію, яка йде від князя Володимира і реалізується в працях і зусиллях нашої Церкви», - заявив Святіший Патріарх.

Привітати Предстоятеля і помолитися разом з ним сьогодні до Храму Христа Спасителя прийшли представники громадських організацій, православних молодіжних об'єднань, члени православних діаспор. Всього, за даними представників МВС, в Храмі Христа Спасителя і біля його стін молилося близько 4 тисяч чоловік.