Сьогодні в Севастополь принесуть Дари волхвів

Сьогодні в Севастополь доставлять одну з найбільш шанованих святинь християнського світу - Дари Волхвів.

Як повідомили УНІАН у Севастопольському благочинні, урочиста зустріч святині планується в суботу о 23.00 біля пам'ятника святому апостолу Андрію Первозванному на території Національного заповідника ”Херсонес Таврійський”.

Святиню хресним ходом перенесуть до храму, де перед Дарами волхвів буде звершено молебень про примноження любові. Священнослужителі Севастопольського благочиння здійснюватимуть перед святинею молебні всю ніч. 2 лютого о 06.30 розпочнеться рання Божественна літургія, 08.40 - пізня Божественна літургія. В ході літургії віруючі зможуть прикластися до Дарів волхвів.

З 23.00 1 лютого до 16.00 2 лютого вхід на територію Національного заповідника «Херсонес Таврійський» буде безкоштовним.

За участю Управління МНС України в Севастополі встановлюються 3 намети для обігріву, також буде організована роздача гарячого чаю.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті принесення Дарів волхвів, прикластися до Дарів за добу встигає близько 100 тисяч чоловік.

2 лютого о 16.00 святиню доставлять на Графську пристань, де ковчег волхвів з Дарами зустрінуть головнокомандувачі флотів України і Росії. Святиню провезуть Севастопольською бухтою, освячуючи бухту і кораблі ЧФ РФ і ВМСУ.

З Севастополя святиня вирушить у Волгоград, звідки ковчег з Дарами повернеться на Святу гору Афон.

Святиню супроводжує делегація ченців афонського монастиря на чолі з намісником архімандритом Парфенієм.