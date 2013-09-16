Наместник Александро-Невской лавры - о европейском выборе Киева

Газета 2000

Сегодня в Санкт-Петербург съехались православные иерархи, государственные деятели, ученые-историки, дабы отметить 300-летие Александро-Невской лавры — самой молодой из пяти лавр Русской православной церкви (РПЦ). Наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий встретился в праздничные дни с корреспондентом «2000».

Зная, что владыка родом из Черкасской области, мы не могли не коснуться в беседах тем, остро волнующих православных на Украине. Да и не только православных. Ведь речь в который раз — со времен великих князей киевских Александра Невского (1249—1263) и Даниила Галицкого (1240) — идет о цивилизационном выборе этого региона исторической Руси.

Но начали все же с юбилея. Впрочем, он также немало связан с тогдашней Малороссией.

«Я возненавидел подсолнухи»

— Владыко, мы знаем, что в отличие от остальных лавр Александро-Невская обитель сформировалась не вокруг будущего святого или группы подвижников, а по указу императора. Ваши предшественники — наместники, священники, простые монахи и даже хоры монастыря непосредственно участвовали в работе разных правительственных коллегий, канцелярий и жизни двора. Думаю, лавру вполне можно считать символом т.н. синодального периода в жизни русской церкви, когда должность патриарха была царем упразднена, а новообразованный синод стал правительственным учреждением. Поэтому кому, как не вам, судить об обоснованности сегодняшних упреков о «сращивании» РПЦ с государством.

— Государство — аппарат насилия. Это ленинское утверждение ни-кто еще не опроверг. А церковь насилия не приемлет. Поэтому никакого стремления у РПЦ стать государственной нет. Другое дело — мы не живем в безвоздушном пространстве. И прихожане, и клир — граждане нашего государства. И если граждане страдают, к примеру, от несправедливого пенсионного закона, почему церковь не может сказать: «Господа думцы, вы же приняли человеконенавистнический закон! К нам люди не на исповедь идут, а с жалобами на вас!» Или закон об образовании — когда протаскивают так называемое «сексуальное воспитание» и тому подобные вещи, противоречащие нашим вековым нравственным устоям. Неужели мы должны ради пресловутой «толерантности», в угоду Западу и либералам и еще не известно кому молчать насчет ювенальной юстиции и однополых браков? Молчанием предается Бог!

И когда против этого же высказываются высшие лица государства, это всего лишь свидетельствует о том, что в идеале у нас должно быть общее поле деятельности. Но не надо путать это со «сращиванием».

— Можно ли такой идеал назвать неким приближением к принципу симфонии церкви и государства?

— Симфония — от греческого «созвучие», «благозвучие». То есть то, что не режет слух. Во взаимодействиях церкви и государства симфония выражается в том, что государство прислушивается к нравственной оценке церкви и подводит свои законодательные акты под нравственные законы.

В упомянутое вами время такое особо не наблюдалось. Церковь в синодальный период была государственной, но это не было благом для церкви. В конечном счете не было от этого пользы и государству. Хотя нельзя не отрицать и того положительного, просветительского влияния, которое оказала церковь на культурное развитие империи.

И здесь неоценима роль столичной лавры и самого Петра. Государь видел в Александро-Невском монастыре «кузницу кадров» ученого священства. Для этого Петр призвал сюда лучшие силы из ведущих монастырей. В 1716 г. из Киева был вызван настоятель Киево-Печерской лавры игумен Варлаам Голенковский, а вслед за ним по указу царя прибыло еще около двадцати необычайно грамотных по тем временам монахов. С них и началось устройство монастыря.

Лавра возрождается в трудах

— С них же началось и восхождение выходцев из Малороссии на высшие государственные должности. Мы знаем президента Духовной коллегии Стефана Яворского, первенствующего члена Святейшего правительствующего синода Феофана Прокоповича, канцлера Российской империи Александра Андреевича Безбородко, фаворита императрицы Разумовского и так вплоть до петербуржцев нынешнего времени. А какая символика заложена в фамилии нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко!

Я к чему: скажем, наместник Польши, генерал-фельдмаршал Паскевич (родом с Полтавщины) командовал детьми и племянниками главы Российской империи. А в Австрийской империи и Речи Посполитой малороссы и русины редко когда выше младшего офицера выслуживались. Сегодня нас снова ведут «в Европу». Как думаете, на какие роли?

— Те, кто ведет, либо не знают истории, либо история их ничему не научила. Конечно, кто-то может сказать — времена изменились, переменилось и отношение европейцев к нам... Ничего не изменилось!

Господь благословил нам жить вместе. Рвать кровные связи — образовать на собственном теле незаживаемую рану.

Люди, выбирающие западный вектор, делают большую ошибку даже с экономической точки зрения. Ведь экономика Украины находится сейчас на нулевом уровне. Значит, забудьте об экспорте. Более того — Украина на своей же территории станет рынком сбыта товара, произведенного в Европе. Включая даже сельхозпродукцию. Как бывший агроном* скажу: раньше Кубань и Украина были лучшими по условиям сельхозпроизводства. Но сейчас с ужасом смотрю на поля, приезжая на родную Черкасчину.

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*Епископ Назарий (до пострижения — Николай Алексеевич Лавриненко) в 1974 г. окончил Крымский сельскохозяйственный институт. После службы в армии (в группе Советских войск в Германии) с 1978 г. работал в Центральном республиканском ботаническом саду Академии наук УССР в должности старшего инженера. Кабинет будущего наместника Троицкой Александро-Невской лавры размещался в одном из корпусов сегодняшнего Троицкого Ионинского монастыря.

— Это же по сути центр ареала украинских черноземов.

— Я вам скажу: я возненавидел подсолнухи! Их же по 15 лет на одном месте сеют! И это просто уничтожает чернозем украинский — ту землю, которая золотыми рублями царскими мерялась! Она сегодня превращается в песок. Даже это Украина умудряется терять!

— «Невидимая рука рынка». Мол, что хотят, то и сеют.

— Ничего подобного! Просто власть не в состоянии урегулировать закупочные цены на сельхозпродукцию. Подняло бы государство цены на горох, допустим, или на подобные культуры, почву укрепляющие, — сеяли бы их.

Многие все это понимают, но живут по принципу «на мой век хватит». К сожалению, в большинстве своем временщики управляют Украиной. Да не только Украиной — что тут скрывать — в России это тоже прослеживается.

«Желание обособиться самоубийственно для украинской элиты»

— Сегодня из Российской Федерации доносится немало слов озабоченности судьбой Украины, но реально действующей связью является, пожалуй, только церковь. Я не имею в виду управленческий аппарат — Московскую патриархию и Киевскую митрополию, а церковь в ее соборном смысле — как собрание верующих.

— Думаю, желание обособиться не было волеизъявлением всего народа. Это было желание элиты. Но оно в конечном счете самоубийственно для самой же элиты. Потому что убийственно для экономики, которая ее кормит. Сегодня, к примеру, если разорвать связи в самолето- или ракетостроении — значит убить саму отрасль.

А церковь — это действительно та связь, которая сохраняет духовное единство народа. Обратите внимание: пока не началось церковное обособление на Украине, не удавалось и политическое. А вы думаете, это было внутреннее желание Филарета? Влияние политиков здесь видно было даже непосвященным. Использование церкви в политических целях на Украине было как раз самым явным.

— Увы, и сейчас, и в канонической церкви кое-кто желает пойти путем Филарета.

— Мне кажется, в УПЦ просматривается даже три линии в этом направлении: резко выступающие за полную независимость от Московского патриархата, так называемые центристы и группа допускающих, что автокефалия возможна и достижима в канонических рамках, если когда-нибудь для этого сложатся исторические условия. Но пока что блаженнейший митрополит Владимир (дай Бог ему здоровья!) прекрасно понимает: если автокефалия будет объявлена, как политический акт — это будет полный раскол! Поэтому очень хотелось бы, чтобы разумные силы взяли верх.

Для нас, выходцев из Украины, это — особая боль. Тем более что мы ведь не чувствуем себя в русской церкви инородными телами. Даже поговорка есть среди украинцев России: «если хочешь найти земляка, где бы ты ни был — иди к попу». Украинцы до сих пор играют в РПЦ огромную роль.

В 90-е годы наши духовные академии, правда, перестали принимать украинцев. Дело в том, что в Украине образовались свои учебные заведения, и желающим поступить в Москве или Санкт-Петербурге не давали благословения. Сейчас это препятствие снято. Это, конечно, радует. Потому что вариться в собственном соку, не имея хороших преподавательских кадров, — это снижение общего уровня духовного образования.

«Диаспору духовно опекать не буду»

— Вы упомянули об «украинцах в России». Каждый год в лавре служатся панихиды по Богдану Хмельницкому, благодарственные молебны на годовщину Переяславской рады, службы по другим датам нашей общей истории. Можно ли сказать, что вы духовно опекаете выходцев из Украины?

— Если говорить о диаспоре, к сожалению, у них нет между собой мира. Я сказал, что не буду их духовно опекать, пока они между собой не выработают принципы нормальных взаимоотношений. Тут не только известное «где два украинца, там три гетмана», но и разделение по политическим мотивам: одни за «оранжевых», другие — за «бело-голубых», эти прорусские, те проукраинские, прозападные... каких только нет!

Поэтому мы в свое время организовали Славянский молодежный союз и сейчас работаем с ним. Это молодые люди, которых волнует проблема разъединения в славянском мире.

Возле меня почему-то всегда как-то кучковалась молодежь. И когда бомбили Югославию, когда сербам так нужна была поддержка других славянских народов, тогда и возникла идея создать такой союз. Сейчас он в полном составе входит в наше Александро-Невское братство.

Вот уже седьмой год мы проводим в Крыму международный фестиваль авторской песни «Небо славян». В Витебске — православный фестиваль «Одигитрия», который заканчивается крестным ходом Витебск — Смоленск. Устраиваем молодежные лагеря. Лет семь или восемь становимся своей площадкой на знаменитом Грушинском фестивале. Лавра оплачивает переезд туда и обратно. А это ни много ни мало — 100 тыс. руб. за один автобус.

— И все же нас как украинское издание больше интересует пусть не духовное окормление, но сотрудничество с организациями, представляющими выходцев из Украины. В частности с той, которая и заказывает в лавре панихиды по Богдану Хмельницкому. Я с ними общался — они даже не диаспорой просят себя называть, а землячеством. Мы, мол, здесь на такой же нашей земле, как в Полтаве или Киеве.

— Это движение «Наследие» — ученые, преподаватели вузов, предприниматели, которые вносят достойный вклад в экономику России. Они справедливо считают, что если Россия будет сильной, то и Украине будет хорошо.

«В Киево-Печерскую лавру приезжаю втайне от митрополита Павла»

— В эти юбилейные дни «Наследие» преподнесло в дар лавре пейзаж Киево-Печерской лавры — картину с очень интересной судьбой (об этом расскажем читателям отдельно)

— Я очень благодарен за сей дар, потому что Киево-Печерская лавра для меня очень много значит. Приезжая в Украину, непременно стараюсь побывать там, поклониться святыням, поклониться мощам, просто походить порадоваться тому, как преображается святыня, восстановленная почти из руин. Восхищаюсь цветниками, которые высадил наместник лавры владыка Павел. Знаете, жертвовать временем и силами, чтобы так вот «поратися» с сапкой, если тебе это не нужно для пропитания, могут только люди чистой души. Те, кто желает хоть чуточку приблизить земной мир к небесному.

Но самого владыку Павла стараюсь не беспокоить — знаю, сколько у него забот. И знаю, насколько это человек гостеприимный и радушный. Поэтому и любуюсь тем, что он сделал, втайне.

Знаете, мы ведь с ним «игумены-мусорщики». Его предшественники, конечно, много потрудились для возрождения лавры, но основной разбор завалов все же выпал на его плечи. При нем (и во многом благодаря ему) началось возвращение всего комплекса помещений, пребывавших в ужасном состоянии. При нем началась реставрация. Небывалый рассвет этой святыни мирового православия — неоспоримая его заслуга.

Увы, вся эта бурная деятельность сказывается на его здоровье. Да еще и происшествия, которые с ним случились**. Впрочем, и без них он настолько отдается служению, что не бережет себя.

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** В 2012 г. Митрополит Павел стал жертвой отравления, которое некоторыми комментаторами связывается с силами, действующими в русле отрыва УПЦ от Московского патриархата (Независимая газета).

В общем, передайте через ваше издание: нам митрополит Павел нужен!

— Кому нам?

— Нам — всем монашествующим. Да и мирянам. А детские дома, а колонии, а больницы, которым он помогает! А сколько частным образом людей идут к домику наместника и получают помощь! Этого вообще никто не знает — только близкие люди.

— Так ведь сказано же — «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне»?

— Так, конечно. Но когда ты возглавляешь знаковое православное учреждение, надо иногда говорить о той социальной работе, которую оно проводит.

Люди должны знать — православная церковь, насколько у нее есть возможности, активно занимается социальными вопросами. Множество дореволюционных доходных домов на Невском проспекте построила именно лавра. Сдавала квартиры и вырученные деньги тратила, как теперь сказали бы, «на социалку»: содержала больницы, сиротские дома, дома престарелых.

Но сейчас церковь обрезали по самый порог, и она, не имея ничего, кроме культового сооружения, не может заработать на благотворительность. Да и сооружения, построенные церковью, также не спешат возвращать.

Еще в 1993 г. Ельцин подписал постановление о передаче церкви всего комплекса лавры. Но до сих пор Благовещенская церковь закреплена за музеем городской скульптуры. А кто такие музейщики городской скульптуры? Это вандалы, которые сняли могильные скульптуры, представляющие художественный интерес, и собрали их в одном месте. При этом не перенося останки. И так могилы многих выдающихся людей были утеряны. А теперь с людей деньги берут за то, что те могильным камням, а не праху великих кланяются. И строят из себя великих хранителей и радетелей российской истории.

Вице-губернатор Василий Николаевич Кичеджи также озвучил решение о передаче храма. Но и это решение — только одной ветви власти. В законодательном собрании кто-то против. Поэтому никто помещение не освобождает. Не устраивать же нам пикеты перед храмом! Надеемся, что сила молитвы превыше силы демонстрации.

«Русские — это не национальность, а принадлежность к цивилизации»

— В одном из возрожденных корпусов можно видеть макет дореволюционного вида лавры. И, знаете, глядя на него, так захотелось, чтобы этот вид когда-нибудь был восстановлен! Сообщим нашим читателям, что после революции прямо напротив главного собора монастыря стали хоронить особо отличившихся безбожников. И сегодня т.н. «Коммунистическая площадка» занимает практически весь бывший лаврский парк.

— Когда я сюда пришел, мне хотелось эти останки перезахоронить. Но со временем я понял, что с мертвыми бороться гораздо сложнее, чем с живыми. Мы не находим понимания у родственников и общественности. Жаль, что души воинствующих безбожников не могут сообщить потомкам, уютно ли им лежится в монастыре, который ими же был упразднен.

— И в котором они же застрелили протоиерея Петра Скипетрова — лишь за замечание о недостойном поведении.

— Но вы видите, что территорию кладбища мы все-таки приводим в порядок. Предлагаем: давайте хоть разрозненные могилы перенесем, чтобы они находились компактно. Лавра же ничего не собирается там строить! Пусть остается зеленый сквер, как это было до революции.

Мы лишь поставили памятник на пересечении аллей — в честь всех пострадавших в годы гонений. Может быть, тут примирение и происходит: тех, кто гнал, — с теми, кто был гоним. Мы ведь не знаем, кого куда Господь определил, и как их отношения сложились Там — в жизни вечной. Ведь многие из захороненных здесь коммунистов были в своем роде подвижники. На «Коммунистической площадке» очень много известных людей: командующие, погибшие при исполнении долга подводники, электрики-высотники. Большинство из них, вне всякого сомнения, были крещены.

Совсем недавно был установлен крест на могиле Маруси-санитарки.

— А на могиле погибших строителей 5-й Ленинградской электростанции — по-моему, крест и стоял. Только скрытый.

— Не исключено.

Кресты бывают разными

— Владыко, у нас на Украине единственная из парламентских партий, последовательно поддерживающая каноническую церковь, — КПУ...

— Не удивительно. Если бы большевики в свое время не включили в свой устав требование быть атеистом, не усмотрели бы в церкви врага, то многое сложилось бы по-другому. Сегодня коммунисты, слава Богу, кажется, признали ошибки предшественников.

— Уверен, если вы все-таки добьетесь переноса могил большевиков, то первыми — по иронии судьбы — начнут протестовать российские «белоленточные».

— Даже не сомневаюсь! Им все равно, кого и что «защищать», лишь бы церковь русскую укусить. Конечно, и без них всегда найдутся желающие выискивать блох. Но мы для таких случаев и особенно в связи с юбилеем создали при лавре пресс-центр. Его сотрудники хорошо знают, кто из журналистов с какими целями приходит, следовательно — с кем и как осуществлять коммуникацию. Уверяю вас, мы настроены доброжелательно — готовы даже помогать тем журналистам, которые не ориентируются в элементарных церковных понятиях. Чтобы не было ляпов в их материалах.

Подобную службу я посоветовал бы создать и владыке Павлу. Ему иногда не хватает дипломатии в общении с журналистами — режет им правду-матку, но многим ли из них нужна правда?

— Наши т.н. «неупереджені журналісти» возмущены в первую очередь тем, что Киево-Печерская лавра — Московского патриархата, а владыка не стесняется это подчеркивать. У вас же здесь нет такой составляющей — «оккупационной церкви».

— Растаскивать церковь по национальным квартирам — значит, идти против Христа, против Его заповеди: «Да будут все едино». Вот, в Грузинской церкви случился раскол — в Абхазии хотят создать свою национальную. Но Московский патриархат эту идею не поддержал. Потому что какими бы ни были отношения между Грузией и Абхазией, Грузией и Россией, церковь только на этом основании дробить нельзя. Ведь если попускать подобное, потом каждая епархия, каждый сельский приход захочет обособиться. Это националистическое и местечковое разрывает церковь. Тогда как церковь — наднациональное образование.

— С этой обособленностью людям на Украине уже так заморочили голову, что далекие от церкви порой считают, что церковь в стране — «Киевского патриархата», а патриарх... Кирилл. Думаю, если бы, скажем, в Тернополе таких спросили: «Какой на вашей территории патриархат — Киевский или Тернопольский?», те, не мешкая, ответили бы: «конечно, Тернопольский».

— Что стало бы еще одним подтверждением замещения наднационального национальным.

— Но как же тогда таким людям объяснить, что патриарх Кирилл имеет в виду под «Русским миром»?

— А так, что патриарх говорит о принадлежности к определенной цивилизации. О народах, которые объединены этой культурой, этой церковью.

— На историческом кладбище Александро-Невской лавры рядом с патриархами и митрополитами покоится отец этнологии Лев Николаевич Гумилев, по которому русские — это не этнос, а суперэтнос. То есть русские — это не национальность, а принадлежность к цивилизации, которая именуется русской — кем бы ты ни был: великороссом, башкиром, мордвином.

— Конечно же! Русскость — многосложное понятие, которое, разумеется, включает в себя и национальность, но не как основополагающую составляющую.

Дмитрий СКВОРЦОВ