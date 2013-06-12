Особенности национального выбора

В ролях: Академик Толочко, градоначальник Попов, митрополит Антоний, рокер Карамазов и др.

Учредители праздника День Крещения Руси рок-музыкант Олег Карамазов и депутат Киевсовета Алексей Омельяненко устроили в Голосеевском монастыре пресс-конференцию, посвященную программе торжеств в честь 1025-летия судьбоносного для всех нас исторического события. Почему в Голосеево? Именно здесь лидеру «Братьев Карамазовых» пришла в голову идея международного праздника – после того, как с церковным днем памяти Крещения Руси его поздравил настоятель монастыря архимандрит Исаакий.

В пресс-конференции приняли участие Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата Митрополит Антоний, директор Института археологии академик Толочко, член Национального олимпийского комитета, чемпион мира Александр Крикун, глава Киевской госадминистрации Александр Попов.

Последний в своем выступлении сообщил, что «практически все православные конфессии будут принимать участие в организации праздничных мероприятий». Объявление это выглядело сенсационно, поскольку, как мы помним, на 1020-летие Крещения Руси патриархи Константинопольский и Московский условием своего прибытия в Киев выдвинули недопущение на совместные мероприятия т.н. «Патриарха Киевского», не говоря уже о лидерах более мелких «православных конфессий» Украины.

Это обстоятельство и предопределило первый вопрос корреспондента «2000» Александру Павловичу.

Ответил ли киевский мэр мюнхенскому коллеге

– До сегодняшнего дня было известно, что ни один в мире патриарх не согласен участвовать в общих мероприятиях с человеком, именующим себя «Патриархом Киевским и всея Украины Филаретом». Откуда у вас сведения о том, что согласие на участие в праздновании дали «все конфессии»?

– Я не совсем то имел в виду. При КГГА есть такая форма общения представителей всех конфессий, как Совет церквей. На заседании совета мы обсуждали и вопрос празднования 1025-летия Крещения Руси. И выяснили, что практически все конфессии – даже протестанты – имеют свой план мероприятий, посвященных этой дате. Поэтому, если не прямо, то косвенно, они будут присутствовать.

– Вы только что упомянули, что Киев – колыбель христианства на Руси. Но как это сочетается со «статусом» города, где впервые на Украине был проведен гей-парад «с благословения» возглавляемого вами ведомства. Ведь содомия по всем христианским понятиям – тяжкий грех.

— Во-первых, такого решения не было. Вы знаете, что парад не состоялся. Мы обратились в суд, и он запретил проведение парада.

— В центральной части города.

– Но то, что состоялось в другой части города, мы уже запретить не могли, потому что это не была центральная часть.

Но если вас интересует мое личное мнение – не как должностного лица, а как человека – я считаю, что это не пример для нашего общества, и категорически против таких тенденций. Как человек православный, считаю, что это противоречит нашим традициям и морали. Я такого никогда поддерживать не стану. Хочу всем сказать: семья и дети – прежде всего.

– Можно ли считать это ответом вашему коллеге из Мюнхена, удивлявшемуся отсутствию мэра Киева во главе пестрой колонны?

— (смеясь) Я же не первый раз об этом говорю.

Голосеевская пустынь, откуда есть пошел праздник Земли Русской

Что не нравится академику Толочко

Собственно, «еврогейская» тема навеяла и вопрос Первому викарию Киевской епархии митрополиту Антонию.

— Владыко, в приглашении на празднование 1025-летия Крещения Руси, направленному предстоятелем УПЦ Константинопольскому патриарху, говорится, что «введение христианства, как государственной религии Украины-Руси является праздником торжества Украинской государственности, ее европейской идентичности…». Но разве христианство зародилось в Европе? Апостолы, на сообществе которых была основана Церковь, были отнюдь не европейцами. Да и сама Европа сегодня предпочитает не упоминать в конституции ЕС о своих христианских корнях. Мы видим, какие «ценности» она нам предлагает. Почему же именно с «европейской идентичностью» ассоциируется для Вас Крещение Руси?

– Потому что именно Крещение – начало нашей европейской цивилизации. Именно тогда Русь стала равноправным государством с той же Византией. Речь не идет о современных негативных тенденциях в Европе. Мы говорим о лучшем из того, что связывает нас с европейской цивилизацией.

– Тогда насколько корректно в данном послании употребление термина «Украина-Русь», – обращаюсь уже к Петру Петровичу Толочко (и разговор наш продолжится и по окончании пресс-конференции). – Один из учредителей праздника телепродюсер Юрий Молчанов рассказывал мне, что на данной формулировке настаивал в 2007 г. тогдашний президент Ющенко, хотя нардеп Василий Горбаль подавал законопроект с топонимом «Русь». Тогда удалось «Русь» отстоять. Сегодня же церковь рассылает приглашения принять участие в праздновании «Хрещення України-Руси»… Не поменялось ли что-то в исторической науке за это время?

– Не хотел бы говорить о человеке, которого вы помянули…

— … Тем более, в святой обители, каюсь!

— … а что касается формулировки… Она сужает само явление. Крещение, конечно же, было не Украины, а Руси – от Киева до Новгорода и от Волжско-Окского междуречья до Карпат. Наши предки и в IX, и в XIII столетиях в страшном сне не могли представить, что кто-то из них станет русским, кто-то украинцем, кто-то белорусом.

Мы пытаемся вбросить в прошлое современную национально-государственную номенклатуру, и, тем самым, себя обкрадываем, потому что крестился огромный восточнославянский мир, а мы сводим явление к Среднему Поднепровью. Мне это не нравится. Потому то и проведем в дни празднеств научную конференцию под недвусмысленным названием «Крещение Руси».

— Не той ли природы и явное преувеличение украинскими националистами и идеологами автокефалистского крыла в УПЦ исторической роли крещения дружины князя Аскольда (или, как они пишут – Оскольда) в 866 г.

– Этот попытка девальвировать апогей Крещения – когда христианство стало государственной религией Руси, когда церковь взяла ответственность за воспитание людей, когда с православием прошло просвещение, архитектура, искусство.

988 год – действительно год обретения нашей идентичности. Но когда сегодня наше правительство и правящая партия заявляют, что Украина, мол, осуществляет свой выбор вхождением в Европу, я думаю, что они либо не понимают, что такое цивилизационный выбор, либо лукавят. Этот выбор за нас сделал святой Владимир – когда Русь вошла в Византийское содружество наций. И мы обрели православную культурную идентичность. Ее изменить практически невозможно.

– И, тем не менее, не в том ли смысле всей этой истории с Аскольдовым крещением (если оно было), чтобы как раз изменить идентичность? Дескать, «мы крестились раньше, чем весь это финно-угорский варварский мир, никакой, на самом деле, не русский».

– Я этого никоим образом не исключаю. Но меня тут волнует не позиция националистов – с ними всё понятно – им надо показать, что «истинное» крещение было принято еще тогда, когда не было раскола на православную и католическую церковь (при Владимире разделение уже фактически существовало, хотя юридически не было оформлено)…

— …Й тому ми, не виключено, споконвічні католики.

— Да, да, да! А Владимир, мол, не на того коня поставил, не оттуда брал… Но, повторюсь, меня волнует позиция канонической Украинской православной церкви. Они в прошлом году провели пышные торжества по случаю «1150-летия образования киевской митрополии». Это невообразимо! Во-первых, никакой митрополии не было. Об этом нет ни одного исторического свидетельства. Но тут, видимо, важнее для них – раз уже была «своя церковь», то, какое значение имеет крещение Владимира? И такая двойственность украинской церкви больше приносит вреда, чем националисты. С теми все понятно: «В Европу! В Европу!». А вот некоторые служители церкви почему не могут сориентироваться? Так нельзя… И сами идут, и паству, ничего не подозревающую, ведут.

P.S. Для посетителей сайта «2000» это не новость. Мы уже сообщали, что руководство УПЦ Московского патриархата «поддерживает усилия нашего государства и ЕС, направленные на заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

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