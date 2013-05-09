Пулеметчик Игорь Ростковский: Святой весело подмигнул мне, и я понял – выживу

Ветеран Великой Отечественной войны поделился с "Вечеркой" воспоминаниями о сражениях на передовой.

Это чудо произошло после очередного ранения, когда осколки вражеского снаряда (бывает же такое!) перебили вены и артерии на сгибах обеих рук одновременно. Медсестричка, шестнадцатилетняя девчушка, разорвала свою рубашку на лоскутки, перехватила кровоток и тем спасла жизнь восемнадцатилетнему лейтенанту-пулеметчику Игорю Ростковскому. В медсанбате, - разбитой и разграбленной церкви, - его положили на камышовую подстилку прямо в алтаре вместе с другими семью офицерами.

- Когда боль утихала, - вспоминает Игорь Петрович, - я шарил глазами по своду храма и видел там какие-то нарисованные фигуры и лики святых. Один из них вдруг весело посмотрел на меня и подмигнул. Моя бабушка, которая растила и воспитывала меня, говорила, что самый лучший святой – Николай Угодник. Я решил, что это именно он подмигнул мне, и понял, что останусь жив.

О том, какой ценой досталась жизнь москвичу Игорю Ростковскому, слушать удивительно. А каково было все это прочувствовать?! Он воевал пулеметчиком, бил, как говорил, на опережение. Чтобы советские солдаты, идущие в атаку, не попадали под вражеский огонь, он угнетал передовые ряды немцев, не давал им подняться. При этом сам (и его подчиненные) был самой желанной добычей вражеских минометчиков и снайперов. Его неоднократно разрывало на куски. После очередного ранения он три с половиной месяца... висел в госпитале на крюке от люстры, срастался в таком положении. Медсестра поднималась по стремянке к потолку, чтобы влить в него ложку бульона. Он выкарабкивался из лап смерти и снова спешил на передовую.

08:19 9 мая 2013

Автор видео: Анатолий Сидоров

После войны полем его битвы за лучшую жизнь стала газета ЦК КПСС «Сельская жизнь». С «лейкой и блокнотом» он исколесил весь Советский Союз»: шагал бескрайними полями целины, погружался в морские глубины на подводных лодках, встречал звездные ночи с горскими пастухами и глотал пыль в забоях с шахтерами. Но война осталась в его памяти навеки. Его рассказы о фронтовых буднях так ярки и живописны, что врезаются в память с первого раза.

- И вот, выстроили нас, новобранцев, перед отправкой на фронт, - с усмешкой рассказывает Игорь Петрович. – А один из призывников, ну, такой зачуханный, такой чумазый и неухоженный, словно только что с сеновала свалился. Смотрит на него командир и говорит: «Откуда же ты такой взялся?». «Ды оттуда...» - отвечает Аника-воин. «Но ты же красноармеец, ты же должен подавать людям пример порядка» - наседает офицер. «Ды должен» - отвечает новобранец и все больше понимает, что оправданья его неряшливости нет. «Как же тебя такого в армию-то отпустили?!» - прямо намекает командир. «Ды.., - чешет солдатик лохматый затылок, - придсядатель у нас - разъябай!».

Петрович заливается смехом и потом подытоживает: «Но потом из него неплохой боец получился».

- Возраст давит, - жалуется старый солдат. – Почти ничего не вижу (но тут же поправляется, что ориентируется в пространстве отлично). Стал плохо слышать. Память начала подводить. Но мотор еще работает!

Хотелось бы уточнить: душа тоже не стареет. Каждый раз, когда за его гостеприимным столом собираются внуки, звучит фраза - «первую контузию мне нанесло полено дров...». Это значит, дедушка снова будет рассказывать чудные и страшные истории о великой войне, в которой он победил самого страшного и коварного врага нашей Родины.

