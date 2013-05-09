Отец пятерых детей протоиерей Александр Овчаренко - о тонкостях воспитания

Православие в Украине

Помню, когда я еще не создал свою семью, а сам был ребенком, мы отмечали зимние праздники: Новый год, Рождество, Старый Новый год. А вот дня празднования Святого Николая я не знал. Наша верующая-неверующая семья в храм не ходила, в доме молитвословов не держала и в монастыри не ездила. Но, как все, на Пасху мы пекли куличи, а в Рождественский сочельник обязательно носили по родственникам и знакомым кутю.

Это потом, через много лет, я узнаю, что папина тетка в Москве всегда ходила в храмы, подавала наши имена на «бескровную жертву». Это потом, лет в 16, я попрошу маму найти мой крестильный крестик и надену его. Еще позже, выпросив у бабушки «старинную книгу» (!), я прочитаю родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова и буду долго размышлять над притчей о сеятеле, применяя ее к себе и приходя к неутешительному выводу, что да: заботы века сего губят ростки живой веры…

Вот уже как 15 лет я служу штатным священником Свято-Покровского кафедрального собора города Запорожья, а также в храме в честь святых благоверных кн. Петра и кн. Февронии. Создал свою семью.

Имею трех замечательных дочерей: Елизавете 13 лет, Варваре – 11, Прасковье – 8. Как в сказке «Три девицы под окном…». В августе 2010 года родился «наследник престола» – сын Лука (3 года), на Благовещенье 2011 года родилась самая младшая Аглая – 2 года. В мае ждем шестого.

Наши пятеро детей уже родились в Православии, то есть не только их рождение, но и зачатие связано с верой в Промысел Божий. И весь набор трудностей многодетной семьи – распределение времени, досуг, болезни по кругу, дополнительное образование, поиск одежды (чтоб и новая, и недорогая, и модная!), забота о наличии на столе печенья или конфет (они просто уходят килограммами!) – нам знаком не понаслышке. :)

Я создал свою семью, но постарался перенести в нее все то, что было хорошего и чистого в семье моих родителей, добавив все то, что было хорошего и чистого в семье жены, и по пути мы с моей матушкой нашли еще что-то новое, чего никогда не было у наших родителей. Так, к примеру, у нас появился День святого Николая, а еще – всякая интересная и практичная «мелочь» (в многодетной семье по-другому нельзя :) ).

О воспитании детей…

«…О воспитании детей никогда не писал, потому что полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, то есть самому двигаться, воспитываться, только этим люди влияют на других, воспитывают их. И тем более на детей, с которыми связаны. Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание.

Педагогика же есть наука о том, каким образом, живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей. Вроде того есть наша медицина – как, живя противно законам природы, все-таки быть здоровым. Науки хитрые и пустые, никогда не достигающие своей цели. Все трудности воспитания вытекают из того, что родители, не только не исправляя своих недостатков, но и оправдывая их в себе, хотят не видеть эти недостатки в детях».

Граф Толстой, когда писал это, претендовал на оригинальность и свежесть мысли... Но свежести не получилось. Почитайте Басинского «Бегство из рая». Там о том, как в зависимости от своих взглядов (а они сильно менялись) граф строил жизнь своей семьи и в том числе воспитывал детей... Поэтому Лев Николаевич жил, а Софья Андреевна воспитывала, т.к. не уделяя внимания детям, а просто хорошо живя, детей не воспитаешь…

О «детском» посте

Пост есть одно из сильнейших средств воспитания. Характер любого человека, а тем более ребенка, будет укрепляться не через систему разрешений, а через ограничения. Конечно, они должны быть взвешены.

У нас детский пост уже вошел в традицию нашей семьи. И каждый рожденный ребенок знает, что пост касается и его самого. Он, естественно, бытует в нашей жизни. Гармонично чередуются среда-пятница. Бывает, мы переносим из-за семейных торжеств пост на день, например, когда День рождения попадает на постный день.

Самое главное после поста – это благодарность Богу за скоромную пищу, пост возвращает вкус еде, и дети это чувствуют. Этому мы учим их. Они ценят простые вещи, но, конечно, любят и лакомство. :) Радость, она простая – приготовленный шашлык или сосиски в любом виде. :) И смотря на старших детей, младшие пытаются им подражать во всем, и в посту тоже.

Дети постятся в свою меру, ведь детский организм-то растет. Мясной пищи во время поста у нас в доме нет. Может, иногда только для малышей послабляется пост.

Когда говорят детям о том, что пост – время покаяния, а воздержание в пище – лишь одно из средств нашего приближения к Богу, я соглашаюсь. Но!.. Со старшими мы говорим о смысле поста, однако пока свою задачу вижу только как привитие доброй привычки. Нарушение поста в раю привело к удалению от Бога прародителей. Обратным путем надо и возвращаться…

Мы не заморачиваемся пока воздержанием чувств, зрения, творения милостыни… Так как первые пункты еще у них не испорчены (почти), а второе у нас и так введено в норму, не зависимо от «времени года».

Самое любимое постное блюдо – слойки с гречневой кашей :). У Прасковьи – жареные рапаны с лимоном и соусом сен-сой, у Вари – постная пицца, т.е. без колбасы, с любой начинкой :), Лиза любит суши. Малыши любят все, что любят старшие.

Большим достижением считаю их школьный пост, когда дети сами отказываются от мяса и отдают его одноклассникам. Я считаю это маленьким подвигом с их стороны. В школе они даже дискутируют с учителями, что пост – это не диета и не голодовка. Учитель соглашается. Наверное, не хочет с поповскими детьми спорить. :)

Бывает смешное, когда им попадает картинка мясного в книжке, то пытаются быстро перевернуть страницу, чтоб не искушаться, конечно же, это со смехом и шутками друг над другом :) Дети (одноклассники) всегда в школе спрашивают моих, как правильно поститься, когда пост и вообще, для чего он нужен. Так что они проповедуют. :) На своем уровне…

О развлечениях

У наших детей их, развлечений, так малооо! Наоборот я пытаюсь найти способы развлечь детей и повеселить! Как можно чаще, примерно раз в месяц :) На большее не хватает у меня времени :). Сходить в 3D-кино, на выставку шоколада, на природу чай попить, покататься на роликах, устроить экскурсию по Хортице или старому Александровску. И делаю это с удовольствием и со смыслом! (Конечно, это опыт нашей многодетной семьи, так как старшие не только завалены школой, кружками, социальной активностью и помощью по дому, но полны желания действительно получать радость!)

Любимое занятие детей?.. Уж очень они любят делать разные подарки близким людям (открытки, рисунки, всевозможные поделки). Так они проявляют свою любовь по отношению к близким.

Старшие девочки делают семейный журнал, где рассказывают о нашем житии-бытии. А недавно у них был спецвыпуск – для всех детей отдельное приложение. Если у старших в этом спецвыпуске были сложные головоломки, то у малышей – раскраски.

Критиковать или не критиковать?

Как говорить с детьми? Еще сложнее – как их воспитывать? Если с малышами все методы возможны, то с подростками уже требуются особые подходы… Однозначного рецепта здесь нет. И Слава Богу! Мы все разные, разные и наши дети. Поэтому ко всему нужно подходить с рассуждением. Все, что делается и говорится без рассуждения, может привести к крайне печальным духовным последствиям… Без рассуждения нет и добродетели.

Критика – сильное лекарство, которое может возбудить в ребенке силу – честолюбие, в хорошем смысле этого слова, а может убить последние ростки уверенности. Здесь нам надо еще учитывать, к кому мы обращаемся – мальчик или девочка, сын или дочка. Пояснять, что в общении с девочкой должно быть больше мягкости, нам не приходится, это само собой разумеющиеся вещи.

Родитель, взрослый, начиная разговор с подростком и применяя критику (все, конечно, зависит и от обстоятельств, и от времени, и случая, который привел к «серьезному» разговору), должен в первую очередь найти самого себя, того, кто стоит пред Богом в Таинстве Исповеди или в минуты внимательной молитвы чувствует присутствие Божие. Вот это и нужно вспомнить, вспомнить себя, какой я есть на самом деле, без масок, и именно из этого состояния разговаривать с детьми.

Все мы вольно-невольно имеем множество масок – «учителей», «начальников», «страдальцев», «бывалых», и т.д. Эти маски, личины – заведомо ложные и фальшивые одежки для наших лиц. Дети и подростки очень сильно и сразу чувствуют эту фальшь. Жизненно важно, чтобы в момент разговора и воспитания критика несла искренний характер участия, неравнодушной боли. Но не за себя, а за них! В этом большая разница! Если вам стыдно за вашего ребенка, то может быть, это в вас говорит не любовь, а скрытый эгоизм?

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5,16). Получить этот свет можно по-разному. Но самый удобный способ – это достойное участие в Таинстве Евхаристии. Когда мы через Причастие принимаем в себя Христа, то именно Его свет просвещает все тайники нашей души, ума, чувств, проникает «во все составы и утробы». Именно этот луч света Христова, который «просвещает всех», является тем личным Фавором, вернее сказать предвестником, зарницей и обетованием личного Преображения. И именно этот свет будет помогать вам в воспитании вашего ребенка.

И все же в детстве, я считаю, должно быть больше позитивных моментов, чем критики, может, чтоб она совсем отсутствовала. Всегда лучше говорить: «Выход там», чем «Нет выхода». Бывает, и я указываю на ошибки своих детей при подготовке домашних заданий или при исполнении обязанностей по дому. Бывает, что это происходит очень эмоционально, но всегда стараюсь сразу же и вместе с детьми исправить ситуацию или подвести к этому ребенка, чтобы он самостоятельно исправил ошибку.

Помню из своего детства, критика всегда тормозила мои силы, а напротив уместная и краткая похвала рождала новые возможности. Поэтому я так и поступаю сейчас, когда сам стал отцом.

Критика нужна во взрослом возрасте, когда человек уже способен критически мыслить и рефлексировать на происходящее. Здесь уместно сравнение с ростком, молодым побегом, который хоть и должен закаливаться от непогоды, но все же сил для этого у него еще очень мало… Критика в детстве и в юношестве должна быть сведена к минимуму, только в особых, экстраординарных случаях и, конечно, с обязательным указанием на выход и оказание помощи.

О вере детей

Многие ссылаются на евангельские слова будьте «как дети» (Мф. 18, 3), но это говорится не о сильной детской вере, а об их незлобии. Школьники, дерущиеся каждый за свою правду, через пять минут уже считают себя лучшими друзьями и не запоминают ни драк, ни обид и делятся своими бутербродами. Каждый ли из нас так поступает со своим обидчиком и обличителем? Каждый ли так незлобив со своими родителями, знакомыми, друзьями, живущими каждый своей правдой? Вот этому незлобию и учит нас Христос, призывая быть словно дети. Этому незлобию учат нас святые.

Вера детей – это еще только «вера папы и мамы», потому что «так надо» или чтоб «не ругали», или в подростковом возрасте – по инерции, если дети ходили в храм с младенчества. У них еще не было личной Встречи, той единственной и удивительной, которая должна произойти в их жизни. Редкий, исключительный случай, можно сказать даже уникальный случай. И несомненно, его можно расценивать только как действие особой благодати, когда мы наблюдаем в святых детях веру настоящую, живую, твердую.

Все равно, ребенку, особенно в подростковом возрасте, будет интересна не ваша компания, а компания себе подобных. Надо признаться себе, это очевидно. Но наш разговор будет обращен от сердца к сердцу, и ребенок не сможет этого не почувствовать и не оценить. Мы не сможем их заставить не совершать ошибок и грехов, это невозможно в принципе.

Они поступают так, как поступила несмышленая, невнимательная, самоуверенная Ева. Они думают, что весь мир у их ног, и захотят попробовать грех «на зуб». Но одно дело – это сразу выплюнуть, другое дело – потянуться за следующим «плодом». И вот здесь мы можем успеть построить фундамент, установить стержень, на который во время «N» смогут опереться наши дети, и надеяться: они сделают выбор в пользу добра и добродетели...