Протоиерей Всеволод Чаплин: В эти дни часто спрашивают: «А что вы, собственно, празднуете?»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин в статье, опубликованной в газете «Русь Державная» (№ 5, 2013), размышляет о главном празднике православных христиан.

Вновь пришла на нашу землю Святая Пасха. В этот день мы забываем обо всех трудностях, обидах, противоречиях, распрях. Обращаем свою любовь к ближним и дальним, к людям, с которыми еще недавно, может быть, ссорились или вели эмоциональные дискуссии. В пасхальные дни мы вместе молимся, общаемся за дружеским столом, ходим друг к другу в гости, поздравляем с праздником и отвечаем на поздравления, используя все более новые способы общения: от эсэмэсок до художественных открыток самых разных стилей.

В эти дни у православных христиан часто спрашивают: «А что вы, собственно, празднуете?». И кто-то вспоминает о Пасхе только как о кухонно-трапезном ритуале, а кто-то пытается даже этот день использовать для политических распрей, вымещая свою злобу и обиды.

И нам очень важно ответить на все вопросы и на всю поверхностную «праздничную» суету, сказав людям о Христе. Не случайно этот праздник для христианина — главный в году, даже если мы очень уважаем светские праздники и имеем множество церковных. Потому что совершилось дело спасения, потому что без Креста и Воскресения не было бы нам доступно Небо. В эти дни очень важно напомнить людям слова Христа: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

Спасение мира связано с Христом, именно с Ним и только с Ним. Нам не нужно бояться вновь и вновь проповедовать людям эту истину. Спасти человечество от греха не смог бы ни Бог, который не стал бы человеком, ни обычный человек. Святой и справедливый Бог не может примириться с грехом, допустить нечто греховное в общение с Собой. Грешный человек не мог бы спасти ни себя, ни других, как не может утопающий вытащить себя из воды за волосы. И поэтому наказание за грех должен был понести некто совершенно безгрешный и в то же время относящийся к человеческому роду.

Чтобы спасти мир, Бог должен был стать человеком, и это произошло. Он должен был понести наказание за грех, и это свершилось. И Он, воскреснув из мертвых, проложил всем нам путь к вечной жизни. И теперь мы можем быть свободны от нашего греха. Мы можем в общении с Богом, в причастии Его благодати стать новым творением во Христе.

Говоря об этом окружающим, мы должны не страшиться напоминать и о том, что весть о Воскресении Христовом меняет всю жизнь не только человека, но и общества. Мы не должны, просто не можем быть «воскресными христианами», во все остальные дни, живя совершенно по другим, противным духу Христову правилам. Истинное христианство — это не «культ» и не «внутрицерковная жизнь». Не случайно Господь сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:15-16).

Жизнь наших семей, местных общин, всего нашего народа во всех аспектах этой жизни — от военного дела до искусства и от местных проблем до проблем мировых — должна быть сферой нашей заботы, сферой приложения наших слов и наших дел, чтобы люди, видя их, могли прославлять Отца нашего Небесного. Сегодня у нас достаточно сил для того, чтобы говорить эти слова и совершать эти дела вдумчиво, серьезно, предлагая наши пути совершенствования всех сторон народного бытия. Будем же дерзновенно стремиться преобразить весь мир, изменить его любовью, просветить его Божией благодатью, устроить его по слову Христову. И ничто не должно пугать или смущать нас, заставлять оглядываться назад — потому что победа уже одержана, потому что воистину воскресе Христос!

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