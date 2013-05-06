Археология Евангелия

Корреспондент портала «Православие и мир» беседует со священником Александром Тимофеевым. Отец Александр исследует библейскую археологию, он закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности геологоразведка, Санкт-Петербургскую духовную семинарию, Московскую духовную академию.

Отец Александр, что говорят нам археологические данные о Евангельских событиях?

Как участнику археологических экспедиций на Святую землю, мне нередко задают вопросы о подлинности Гроба Господня, о достоверности так называемого Via Dolorosa – Скорбного пути Господа, по которому ежедневно проходят тысячи туристов и паломников, и других святынь Иерусалима.

Поэтому в рамках данной беседы я хотел бы поговорить о данных раскопок, связанных с последними днями земной жизни Господа Иисуса Христа.

Хотя археологические данные не говорят нам о сути крестной жертвы и воскресении Христовом, они являют нам сохранившийся до наших дней контекст, в котором происходили Евангельские события.

Эти материальные предметы представляют собою в некотором роде зримое подтверждение нашей веры, с помощью которого мы понимаем, что в Евангелиях содержится именно исторический, а не мифологический рассказ. Они являются одним из свидетельств подлинности Евангельских событий, и дают нам возможность некоторого приближения к ним.

Из Евангелия от Иоанна мы знаем, что незадолго до своей смерти Господь пришел в Вифанию, где воскресил Лазаря, четыре дня пребывавшего во гробе. Место, где Господь совершил это поразительное событие, послужившие причиной массового скопления народа в Иерусалиме и дальнейших событий, известно археологам довольно неплохо.

Гробница, в которой лежал Лазарь, сохранилась.

Она подлинная?

Хотя позднее она была перестроена, в ней была сделана церковь, тем не менее она подлинная.

Следующее событие, которое мы могли бы связать с археологией – это Тайная Вечеря, совершенная накануне Крестных страданий Господа Иисуса Христа.

В наше время в Иерусалиме показывают примерное место Тайной Вечери, которое носит название Сионской Горницы. Она представляет собой остатки церкви, построенной около XIV века францисканцами, и впоследствии переделанной арабами в мечеть. Внутри нее находится михраб, направленный в сторону Мекки.

Поэтому мы должны понимать, что нынешняя Сионская Горница не является тем самым помещением, в котором проходила Тайная Вечеря. Более того, само местоположение дома, описанного в Евангелиях, мы не можем установить достоверно.

В настоящее время под Сионской горницей находится синагога, в которой показывают гробницу царя Давида. Подлинность ее доказана недостаточно точно.

Однако, если это действительно та самая гробница, то становятся понятны слова апостола Петра, сказанные в день Пятидесятницы: «Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня» (Деян 2:29).

В этот день апостолы собрались в том же месте, где совершалась Тайная вечеря, а им по преданию являлся дом апостола Марка. Апостол Петр как будто указывает на гробницу. В таком случае действительно Сионская горница может быть связана с гробницей царя Давида, поскольку по преданию семья апостола Иоанна Марка была хранительницей гробницы царя Давида.

Но даже если место нахождения Сионской горницы определено правильно, паломники в Иерусалим должны понимать, что это не та самая Сионская горница, в которой Христос вкушал хлеб и вино с учениками. Более того, существуют исторические затруднения для реконструкции домов и зданий времен Господа Иисуса Христа. Это связано с тем, что Иерусалим был несколько раз разрушен.

Первый раз это произошло в 70 году, когда римляне буквально не оставили камня на камне. Во втором веке город был перестроен императором Адрианом, и на месте разрушенного Иерусалима был основан римский город Элия Капитолина. При императоре Константине и императрице Елене, его матери, были произведены значительные изыскания, в результате которых был найден крест Господа, найдено место Его погребения. А в 614 году город был разрушен персами, которые сожгли Иерусалим и разрушили храм Гроба Господня.

После персов Иерусалим на некоторое время освобождает император Ираклий, но потом его захватывают арабы. Хотя на этот раз мирно, в связи с тем, что какой-либо возможности защититься в городе, представлявшем собой одни руины, просто не было. Византийцы только начали восстанавливать город, возведя, прежде всего, Храм Гроба Господня.

Захватив город, арабы отстраивают его. Затем приходят крестоносцы, опять разрушают Иерусалим и строят свой город – Иерусалим крестоносцев, которым владеют полторы сотни лет. В конце концов, Иерусалим крестоносцев падает, снова приходят арабы и снова перестраивают город. Поэтому нынешний старый город, который мы видим – это в основном Иерусалим второго исламского периода.

А Соломонов храм тоже был разрушен?

Так называемый первый Соломонов храм был разрушен еще Навуходоносором в 586 году до Р.Х. После вавилонского плена Зоровавелем строится второй храм, который и просуществовал до времен Господа Иисуса Христа. Ирод сильно видоизменяет храм, расширяет его платформу (она становится гигантской), увеличивая в 2 раза размеры самого здания храма. Храм этот считается все тем же вторым, т.к. во время перестроек жертвоприношения не прекращались.

Вот этот храм был разрушен в 70 году, когда римские воины под предводительством Тита вошли в Иерусалим.

У нас осталось прекрасное историческое описание этого события, оставленное Иосифом Флавием, который сам был участником иудейской войны. Весь Иерусалим был взят, и последние защитники отбивались как раз на храмовой платформе, в то время как священники продолжали совершать жертвоприношение. Когда воины ворвались в храм, несмотря на то, что сам Тит не хотел уничтожения храма, получилось так, что большие запасы оливкового масла и древесины для жертвоприношений, которые хранились в храме загорелись. Храм не просто сгорел, а, можно сказать, взорвался. Дело в том, что известняк, из которого было построено основание храма, при нагревании взрывается. Поэтому куски храма были раскиданы в радиусе километра. От храма не осталось абсолютно ничего.

Так исполнились слова Господа Иисуса Христа: увидите «мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно» (Мк 13:14).

Далее Господь говорит: «тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы». Как же понять, что «мерзость запустения» вот уже столько времени есть, а конец света не наступает?

В данном случае Господь предсказывает разрушение Иерусалима в 70 году, но поскольку Иерусалим есть образ всего нашего человеческого мира, то аналогичные события будут перед концом света. Но их надо будет понимать не в смысле разрушения и гибели Иерусалима, а в смысле разрушения всего мира. Поэтому этот текст относится к так называемым пророчествам двойного исполнения.

В настоящее время иудеи хотят построить третий храм на этом месте. Они к этому готовы и стремятся, но дело в том, что на месте храма Соломона сейчас стоит мечеть — Куббат ас-Сахра – Купол Скалы, поставленная по повелению халифа Омара, которая и не позволяет это сделать.

Вся храмовая платформа в настоящее время находится в ведении мусульман. Для них это место тоже является святыней, поскольку отсюда по преданию вознесся Мохаммед. Если не говорить о том, что сам Мохаммед находился в прелестном состоянии, соответственно вознесение происходило скорее в его фантазии, теоретически он мог это сделать.

В 7 веке, когда он мог путешествовать в Иерусалим, на месте этого храма ничего не было, храмовая платформа оставалась пустой. Это очень почитаемое мусульманами место, на котором ныне стоит мечеть, поэтому иудеи и не могут построить здесь третий храм.

Такое положение является неразрешимым противоречием между двумя крупными враждующими религиями. Ни мусульмане никогда не отдадут это место добровольно, ни иудеи не позволят мусульманам всегда спокойно им владеть. В конце концов, ситуация приведет к войне и приходу мессии, которого ждут иудеи. Только для нас этот мессия будет антихристом. Пока же ситуация находится в стопоре, который позволяет существовать всему миру. Видимо, еще рано. Должны назреть и произойти какие-то серьезные события, чтобы все происходящее совпало с пророчествами Господа Иисуса Христа.

Но если вернуться к рассматриваемым нами последним дням земной жизни Христа, то надо сказать, что Иерусалим, в который вошел Спаситель, был в значительной степени новым городом. Царь Ирод предпринял колоссальные строительные работы, чтобы сделать Иерусалим столицей мирового значения.

Были применены современные римские технологии строительства. И, действительно, мы находим развалины прекрасных больших зданий римского периода его существования. Храмовая платформа даже по современным меркам впечатляет своими размерами.

В Евангелии есть слова, которые говорят о том, что апостолы поражались мощью Иерусалимских строений: «Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!» (Мк 13:1). Действительно, в диковинку было видеть огромные камни высотой в человеческий рост и больше и шириной 4 метра (некоторые в 6 метров), которые ставились один на другой; великолепную систему внутренних арок, которая все это удерживала и пышную отделку.

В Евангелии рассказывается, что Господь ходил в притворе Соломоновом. А во времена Ирода был построен новый Соломонов притвор, окружавший с четырех сторон храмовую платформу. Он представлял собой колоннаду с перекрытием для того, чтобы люди могли спасаться от солнечных лучей во время молитвы. Господь часто бывал в этом портике, а в книге Деяний мы читаем о том, что уже апостолы Петр, Иаков и Иоанн проповедуют, совершают чудеса и исцеления в этом месте.

Надо, однако, отметить, что великолепие Иерусалима времен Господа Иисуса Христа было построено на неправде и человеческих страданиях.

Те большие деньги, которые направлялись Иродом на строительство, он получал за счет конфискации имущества репрессированных им людей, за счет проскрипций и тому подобных действий. Практически вся аристократия за время правления Ирода была обезглавлена. В Иудее не осталось ни одного крупного аристократического семейства. Единственным исключением были первосвященники. Из Евангелия мы видим то привилегированное положение, которое занимали первосвященники, например, Анна и Каиафа.

Наибольшие вопросы с археологической точки зрения вызывает так называемый Скорбный Путь Господа или Via Dolorosa, по которому многочисленные христианские паломники проходят от Гефсимании до храма Гроба Господня.

Надо понимать, что Via Dolorosa – это не собственно крестный путь Господа, а путь крестного хода, которым ходили католические паломники. Сложился он окончательно после крестовых походов, во время активных действий братьев францисканцев, и был проложен по кварталам уже несколько раз разрушенного и восстановленного города.

Поэтому, с точки зрения археологии, можно утверждать, что Господь шел не по этому самому месту, хотя бы потому, что улицы того города были расположены в пяти, а то и семи метрах ниже, то есть под толщей наслоений из разрушенных зданий.

Поэтому было бы неточным предполагать, что перекрестки и улицы не переместились.

Францисканцы решили, что вероятное место расположения претории Понтия Пилата – это крепость Антония. Под ней находятся катакомбы, которые использовались как место заключения узников. В ней находилась часть гарнизона десятого римского легиона, стоявшего в Иерусалиме.

Маршрут крестного хода, который раньше проходил южнее храмовой платформы, был перенесен ближе к крепости.

Учитывая эти сведения, мы должны воспринимать Via Dolorosa как средневековое католическое предание и, по крайней мере, спокойно к нему относиться. Иерусалим действительно уже не тот. Это не значит, что мы не можем или не должны проходить по этому пути, но нам стоит относиться к нему так же, как и ко многим другим памятным местам Иерусалима – как к некой иконе на местности. А икона, как известно, хотя в отличие от портрета и не предает изображение с доскональной точностью, тем не менее, обладает особой глубокой достоверностью, так как открывает нам путь к встрече с событием или изображенным лицом.

Другой вопрос, который для археологов остается обсуждаемым – это место суда Пилата над Христом. Возможно, это событие происходило не в крепости Антония, а в бывшем дворце Ирода Великого, который был в распоряжении Понтия Пилата.

Интересно, что Иосиф Флавий описывает действия прокуратора Иудеи Гессия Флора именно во дворце: «Флор переночевал в царском дворце, а на следующий день приказал поставить перед дворцом судейское кресло, на которое он взошел. Первосвященники и другие высокопоставленные лица, как и вся знать города, предстали перед этим судилищем» (Иудейская война. II, 14:8).

Другой более серьезный вопрос – подлинность места страданий Спасителя и подлинность самого Гроба Господня, который уже не первый век волнует умы людей. После восстания Бар Кохбы (132-135 гг.), Иерусалим был окончательно перестроен и превратился в римский город Элия Капитолина.

На месте Гроба Господня и Голгофы был построен огромный храм Афродиты. Находившаяся вне стен города Голгофа возвышалась над участком каменоломни, который был полностью засыпан.

При этом сам скалистый выступ Голгофы высотой около 5 метров стесан не был, а выходил прямо на улицу.

Следовательно, когда равноапостольная царица Елена искала Крест и Гроб Господень, был виден заметный ориентир, и место не могло потеряться. Крест Господень был сброшен в в водосборную цистерну, ставшую непригодной из-за расколовшей ее трещины. Отверстие цистерны видно и сейчас в потолке над местом обретения Креста.

В XIX веке английский офицер Гордон, исходя из предположения, что Голгофа должна была находиться вне стен города (а это подтверждают слова апостола Павла в послании к Евреям о том, что Господь должен был пострадать вне стана) решил, что Голгофа находится совсем в другом месте. Вне современного Иерусалима. Эта теория, правда, не учитывала того, что границы Иерусалима времен Христа и границы современного города далеко не совпадают.

Но, тем не менее, в качестве альтернативной Голгофы была определена скала, расположенная севернее Иерусалима, напоминающая по форме череп с двумя могилами внутри нее. Это место известно как Садовая могила.

Таким образом, в настоящее время традиционные конфессии, а именно: православные, католики, армяне, сирийцы и эфиопы, считают подлинным нынешнее местоположение Гроба Господня, в то время как «альтернативная» Голгофа является местом сбора различных протестантских групп: англикан, баптистов и других христианских конфессий.

В этом плане представляют большой интерес раскопки, произведенные начальником русской духовной миссии в Иерусалиме – архимандритом Антонином Капустиным.

На участке, где ныне находится наше Александровское подворье, было найдено основание стены и ворота времен Ирода. Было установлено, что это те самые Судные врата, через которые прошел Господь. Таким образом, если определять границы Иерусалима времен Христа по останкам этой стены, получается, что Голгофа действительно находилась вне стен древнего города, а именно в нескольких десятках метров от этих самых ворот.

Таким образом, раскопки архимандрита Антонина еще раз подтвердили, что Голгофа находится именно там, где сейчас расположен Храм Гроба Господня.

Другим аргументом, подтверждающим подлинность Гроба Господня, являются исследования самой гробницы. Из Евангелия мы знаем, что Христа положили в «гроб новый, в котором еще никто не был положен» (Ин 19:41).

Критики подлинности Гроба Господня говорят, что эта могила не является характерной для иудейских погребений первого века, изображенной в частности вот на этой фотографии.

Гроб Господень имеет только одну нишу с ложем, в которую можно было положить тело усопшего. Традиционные же усыпальницы имели несколько боковых ниш, в которые клались тела умерших.

Примерно через год кости человека забирали, омывали розовой водой и складывали в особый ящичек (оссуарий), которые ставились в нишах (локулях).

Нам известен, например, найденный в результате раскопок оссуарий Иосифа Каиафы, того самого первосвященника, осудившего Спасителя на смерть.

Эта процедура проходила в одной и той же гробнице неоднократно на протяжении веков.

Подобные большие гробницы, расположенные вокруг Иерусалима, известны археологам.

В тоже время, близость расположения к городу и большой камень, приваленный ко гробу (возможно, круглый) свидетельствуют о богатстве владельца гробницы.

Почему же гробница Спасителя такая маленькая, с одним ложем? Можно предположить, что небольшой размер гробницы,свидетельствует как раз о том, что она была новая, а значит использовалась в первый и единственный раз.

Раскопки показывают, что большие гробницы строились не сразу, а расширялись по мере заполнения локулей. Тот факт, что гробница, в которой был положен Господь, в дальнейшем не разрабатывалась (а это — большая редкость), говорит о том, что ее владелец не дерзнул хоронить в ней кого-либо еще.

Могила Иосифа Аримафейского находится рядом, так как ему принадлежал весь этот участок.

Таким образом, получается, что конструкция гробницы Спасителя подтверждает ее подлинность.

А что можно сказать о месте Вознесения Господа?

Часовня Вознесения (Имвомон) была построена на месте Вознесения Спасителя в IV веке Пименией.

По свидетельству паломника Аркульфа (ок. 670), это была «большая круглая церковь, вокруг которой идут три сводчатые портика, сверху крытые: внутреннее сооружение этой церкви без крыши и без свода и стоит под открытым небом, на чистом воздухе; в восточной части этого сооружения находится алтарь, покрытый узкой крышей» (Рассказ Аркульфа о св. местах, записанный Адамнаном около 670 года).

Описание Аркульфа, подтверждается раскопками, проведенными современными католическими археологами под руководством В. Корбо в 1959 г.

Римская паломница Эгерия в описании службы Великого четверга указывает положение места вознесения Спасителя так: «Все идут на Елеон, в ту церковь, где находится пещера, в которой был в этот день Господь с апостолами… И оттуда, приблизительно уже в шестом часу ночи, с песнопениями идут вверх, на Имвомон, на то место, откуда Господь вознесся на небо» (Паломничество Эгерии Сильвии)

Персы разрушили храм в 614 г. Затем он был отстроен Иерусалимским патриархом Модестом (сохранилась надпись с упоминанием его имени) в меньших пропорциях.

Цитированный выше паломник Аркульф говорит о почитании отпечатка стопы Спасителя: «видно немаленькое отверстие, через которое указываются отчетливо и ясно отпечатавшиеся открыто следы ног Господних. В этом колесе с западной стороны постоянно открыта некая дверь, для того чтобы входящие через нее легко могли подойти к месту священного праха (находящегося на камне) и через открытое сверху отверстие этого колеса, протянув руки, брать частицы священного праха»

В 1106 г. в храме Вознесения был русский паломник игумен Даниил, первый русский автор, оставивший воспоминания о паломничестве в Св. Землю. Современная часовня Вознесения относится к эпохе крестоносцев.

Интересно, что русский исследователь архим. Леонид Кавелин замечал: «Даниил видел здесь еще две стопы (в XII в.), но позже мусульмане высекли из скалы одну стопу и перенесли ее в мечеть аль-Акса, где этот след и сохраняется поныне».

К сожалению, участок с часовней на месте Вознесения сейчас принадлежит мусульманам, которые продают билеты приходящим паломникам.

Беседовала Наталья Смирнова.